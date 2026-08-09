मध्य प्रदेश: भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर, डिंडोरी-जबलपुर सड़क संपर्क टूटने से स्कूल बंद

डिंडोरी, 9 अगस्त (आईएएनएस)। जिला प्रशासन के अनुसार, रविवार को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भारी बारिश और नर्मदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पिछले दो दिनों से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। दो पुल डूब गए हैं और जबलपुर से सड़क संपर्क टूट गया है।

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लगातार दो दिनों की बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से डिंडोरी शहर का एक पुल और जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर जोगी टिकरिया का एक अन्य पुल डूब गया।

दोनों पुलों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, और लोगों को इन्हें पार करने की कोशिश करने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड और रस्सियां ​​लगा दी हैं।

एहतियात के तौर पर इन जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बढ़ते जलस्तर का असर नदी के किनारे बसे निचले इलाकों पर भी पड़ा है।

नदी के किनारे रहने वाले सात परिवारों को सुरक्षित इलाके में बने शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि अधिकारी हंस नगर और साकेत नगर में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जहां नदी का बढ़ता पानी घरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

डिंडोरी की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने मां नर्मदा पुल और अन्य प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन ने रविवार को एक बयान में कहा कि नदी के किनारे पुलिस और रेवेन्यू टीमें तैनात की गई हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें पानी भरे या बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाने से बचना चाहिए।

बारिश से जुड़ी एक दूसरी घटना में, गडासराई पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत करौंदा ग्राम पंचायत के नादिया टोला में शनिवार देर रात मिट्टी का एक घर ढहने से सात साल के बच्चे राजा (विश्राम का बेटा) की मौत हो गई।

पुलिस ने मलबे से शव निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया।

भारी बारिश और मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 अगस्त को नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है।

सोमवार को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। हालांकि, टीचरों और स्कूल के दूसरे कर्मचारियों को अपने-अपने काम की जगह पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन ने कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए छुट्टी घोषित की गई है। जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/