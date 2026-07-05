मदुरै: अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में 'कुंभाभिषेकम' भव्य रूप से संपन्न, 5,000 से अधिक श्रद्धालु हुए शामिल

मदुरै, 5 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मदुरै जिले में अजगर पहाड़ियों पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में रविवार को कुम्बाभिषेकम (पवित्र अभिषेक समारोह) का भव्य आयोजन किया गया। इस मंदिर को भगवान मुरुगन के छह पवित्र धामों में से एक माना जाता है।

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सुबह 4 बजे छठे चरण की याग पूजा शुरू हुई। इसके बाद सुबह 5:35 बजे पवित्र कलशों की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वाद्ययंत्रों, औपचारिक छतरियां, मशालें और मंदिर के सेवक शामिल थे। सुबह 5:45 बजे से 6:30 बजे के बीच कुम्बाभिषेकम भव्य तरीके से संपन्न हुआ।

सुबह 5:57 बजे सबसे पहले वल्ली और देवसेना के साथ अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी के विमानम पर पवित्र जल से कुंभाभिषेक किया गया। इसके बाद राजगोपुरम के शीर्ष पर स्थापित कलशों पर पवित्र जल चढ़ाया गया। बाद में विशेष दीपाराधना की गई।

इसके बाद मुख्य गर्भगृह में विराजमान सुब्रमण्य स्वामी, वल्ली, देवसेना, विठगा विनायक, आदिवेल और अन्य पारिवारिक देवताओं का भी कुंभाभिषेक किया गया। फिर महादीपाराधना संपन्न हुई।

अनुष्ठानों के बाद मंदिर में जमा 5,000 से अधिक भक्तों पर तीन ड्रोन की मदद से पवित्र जल छिड़का गया। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम से भी श्रद्धालुओं पर पवित्र जल बरसाया गया। इस दौरान पूरा परिसर श्रद्धालुओं के "अरोहारा! अरोहारा!" के जयघोष से गूंज उठा।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और वॉच टावर भी लगाए गए थे।

भक्तों को समारोह का सीधा दर्शन कराने के लिए 6 एलईडी स्क्रीन लगाई गई थीं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, चिकित्सा सहायता केंद्र और अस्थायी शौचालयों की भी विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाई गईं और सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष अन्नदान की व्यवस्था की गई।

--आईएएनएस

डीसीएच/