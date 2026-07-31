मुथांगा मामले में 23 साल पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म, 35 बरी और 21 दोषी पाए गए

वायनाड, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मुथंगा पुलिस फायरिंग मामले में आखिरकार कानूनी लड़ाई खत्म हो गई। वारदात के 23 साल से अधिक समय बाद शुक्रवार को वायनाड जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने पुलिस कॉन्स्टेबल केवी विनोद की हत्या के मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। इसके साथ ही राज्य के सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मुकदमों में से एक का न्यायिक समापन हो गया।

Read More

इस मामले में प्रिंसिपल सेशंस जज ए. अय्यूब खान ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा, जबकि 21 अन्य लोगों को दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और वन भूमि पर अतिक्रमण करने जैसे विभिन्न अपराधों का दोषी पाया गया।

अदालत ने कहा कि सीबीआई हत्या की साजिश और हत्या की कोशिश के आरोप साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने पाया कि केरल आर्म्ड पुलिस की चौथी बटालियन के कॉन्स्टेबल विनोद की हत्या दूसरे आरोपी अशोकन ने की थी, जिसकी मुकदमे के दौरान मौत हो गई। हत्या के लिए जिम्मेदार एकमात्र आरोपी के अब जीवित न होने के कारण, इस हत्या के लिए अब कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती। बाकी सजाएं सिर्फ हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए हैं।

यह मामला 19 फरवरी, 2003 को एके एंटनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए पुलिस ऑपरेशन से जुड़ा है। इस ऑपरेशन का मकसद उन सैकड़ों आदिवासी परिवारों को हटाना था, जिन्होंने 'आदिवासी गोत्र महा सभा' ​​(एजीएमएस) के बैनर तले मुथांगा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के अंदर जमीन पर कब्जा कर लिया था।

आदिवासी नेताओं सी.के. जानू और एम. गीतानंदन के नेतृत्व में 47 दिनों तक चले इस कब्जे का अंत हिंसक झड़पों के साथ हुआ, जिसमें कॉन्स्टेबल विनोद और आदिवासी प्रदर्शनकारी जोगी की मौत हो गई थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झड़प के दौरान विनोद को एक अस्थायी शेड में बंधक बनाकर मार डाला गया था। एजेंसी ने गीतानंदन समेत 57 लोगों पर आरोप लगाए थे।

बचाव पक्ष का लगातार यही कहना था कि कथित हत्या का कोई सीधा चश्मदीद गवाह नहीं था। उनका तर्क था कि पत्रकार और अन्य गवाह दूर खड़े थे और पुलिस की लगातार फायरिंग और ग्रेनेड धमाकों से उठे घने धुएं के कारण यह देखना नामुमकिन था कि शेड के अंदर क्या हुआ।

अंततः अदालत ने कथित साजिश को साबित करने के लिए सबूतों को अपर्याप्त पाया।

इस फैसले से विनोद की मौत से संबंधित आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है, लेकिन मुथांगा द्वारा छोड़े गए भावनात्मक घावों को भरना मुश्किल है।

विनोद के परिवार के लिए कानूनी प्रक्रिया का अंत होते देख भी आदिवासी संगठन जोगी की मौत के लिए जवाबदेही की मांग जारी रखे हुए हैं। आरोप है कि पुलिस फायरिंग में हुई उनकी हत्या की कभी भी कोई सार्थक जांच नहीं की गई।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी