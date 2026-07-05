'मिशन कायाकल्प' के तहत बदली जा रही हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण केंद्रों में बदलने के उद्देश्य से 'मिशन कायाकल्प' शुरू किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न जिलों के चयनित सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं मजबूत हों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।

उन्होंने कहा कि 'मिशन कायाकल्प' को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सहयोग करने वाले संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, बाजार संघों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी संसाधनों के साथ-साथ जनभागीदारी के कारण स्कूलों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता का एक प्रभावी उदाहरण बन रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'मिशन कायाकल्प' केवल रंगाई-पुताई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी स्कूलों के समग्र कायाकल्प का व्यापक अभियान है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत स्कूल भवनों की मरम्मत, दीवारों की पेंटिंग और सफेदी, जर्जर शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट और वाटर कूलर की स्थापना, विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाओं का विकास, स्कूल परिसरों का सौंदर्यीकरण, हरियाली बढ़ाने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 'मिशन कायाकल्प' के तहत किए जा रहे कार्यों से कई सरकारी स्कूलों की तस्वीर पहले ही बदल चुकी है। जहां पहले जर्जर भवन, टूटी-फूटी दीवारें, पुराने शौचालय और सीमित सुविधाएं थीं, वहां अब स्वच्छ, रंग-रोगन किए गए परिसर, बेहतर पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी, ताकि राजधानी का हर सरकारी स्कूल उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण का आदर्श बन सके।

--आईएएनएस

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