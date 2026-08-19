मणिपुर: एनआरसी की मांग को लेकर शटडाउन, इंफाल घाटी में दूसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित

इंफाल, 19 अगस्त (आईएएनएस)। इंफाल घाटी इलाके में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी आम जनजीवन प्रभावित रहा। 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' ने मणिपुर में जनगणना-2027 से पहले 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स' (एनआरसी) को अपडेट करने की मांग को लेकर 48 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल बुलाई थी।

कई छात्र और युवा संगठन, महिलाओं के समूह (जिनमें प्रभावशाली महिला नेता भी शामिल हैं) और सिविल सोसाइटी संगठन इस शटडाउन का समर्थन कर रहे हैं। यह शटडाउन सोमवार आधी रात को शुरू हुआ और बुधवार आधी रात तक जारी रहेगा।

शटडाउन के दूसरे दिन, बुधवार को मणिपुर के घाटी वाले छह जिलों में ज्यादातर जगहों पर दुकानें, बाजार, शिक्षण संस्थान, सरकारी दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहीं और इंफाल घाटी के बड़े हिस्सों में सड़कें सुनसान रहीं। इस घाटी में छह जिले आते हैं। इंफाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम।

हालांकि, पूरे राज्य में हुए इस शटडाउन का पहाड़ी जिलों, जैसे चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी, पर कोई असर नहीं पड़ा।

इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में जेएफडी कार्यकर्ताओं और शटडाउन लागू कराने वालों ने टायर जलाए और बांस के खंभों व पत्थरों से सड़कें जाम कर दीं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और "नो एनआरसी, नो सेंसस" जैसे नारों वाले पोस्टर लगाए।

मणिपुर में जनगणना-2027 से पहले एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे छात्रों ने इम्फाल में जनगणना संचालन निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

इस बीच, जनगणना-2027 प्रक्रिया के तहत 17 अगस्त से 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' शुरू हो गया है। मुख्य 'हाउस-लिस्टिंग' काम इस साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

मणिपुर सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह एनआरसी को अपडेट करने की मांग का समर्थन करती है और केंद्र के साथ इस मामले को लगातार उठा रही है। मणिपुर के विधायकों की एक टीम जल्द ही नई दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से मार्गदर्शन लेने और राज्य में एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह करने वाली है।

मणिपुर सरकार के प्रवक्ता नित्याइपत चुथेख और मौजूदा भाजपा विधायक सपम रंजन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी और जनगणना से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है और लोगों की चिंताओं को दूर करने में उनके साथ खड़ी है।

पूर्व मंत्री सपम रंजन सिंह ने कहा कि मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त 2022 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में एनआरसी लागू करने का आग्रह किया था। सिंह और नित्याइपत चुथेक ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि 1 मार्च 2024 को विधानसभा ने इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दी।

सिंह ने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के जरिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि विधायकों की एक टीम केंद्र से सलाह लेने और मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह करने के लिए नई दिल्ली जाएगी।

पूर्व मंत्री ने जोर दिया कि इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टी, समुदाय या अन्य मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य और वहां के लोगों के भविष्य से जुड़ा है। सरकार नागरिक समाज संगठनों और मणिपुर के लोगों की इस मांग को मानती है कि 2027 की जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगी कि इस मांग पर विचार किया जाए।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इंफाल लौटने के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने पर सकारात्मक कदम उठाएगा।

--आईएएनएस

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