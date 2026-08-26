मणिपुर में 13 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

इम्फाल, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के अलग-अलग जिलों में चलाए गए अलग-अलग जॉइंट ऑपरेशन में पिछले 24 घंटों के दौरान कई प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 13 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ऑफ कांगलेईपाक के छह सदस्य भी शामिल हैं।

सुरक्षा बलों ने अलग-अलग जिलों से हथियार और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद किया, जिसमें चंदेल जिला भी शामिल है, जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है और वहां कोई बाड़ नहीं है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय बलों के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बिष्णुपुर, इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, चंदेल और काकचिंग जिलों से 13 उग्रवादियों को पकड़ा गया।

गिरफ्तार किए गए उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' और उसके राजनीतिक विंग 'रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट', 'सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक', यूपीपीके और 'पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक' से जुड़े हैं।

प्रवक्ता के अनुसार, गिरफ्तार उग्रवादी कई तरह के अपराधों और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे, जिनमें लोगों पर हमले, अपहरण, जबरदस्ती चंदा वसूलना और युवाओं को प्रतिबंधित संगठनों में भर्ती करना शामिल है।

गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कुछ हथियार और गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज, कुछ कारें, कई दोपहिया वाहन, चंदे की रसीदें और अन्य गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए। बरामद हथियारों और गोला-बारूद में फॉरेन मेड एमपी-09 राइफल, एक मैगजीन के साथ सीएमजी, एक मैगजीन के साथ मॉडिफाइड .303 राइफल, एक मैगजीन के साथ राइफल, अलग-अलग कैलिबर की सात पिस्तौलें, आठ सिंगल-बैरल बंदूकें, 14 12-बोर बंदूकें, एक डबल-बैरल बंदूक, एक पॉम्पी गन, एक रॉकेट, दो हैंड ग्रेनेड, एक मोर्टार बम, दो लैंड माइन, एक इम्प्रोवाइज्ड फ्रैगमेंटेशन माइन, चार डेटोनेटर और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस शामिल थे।

सुरक्षा बलों ने सेनापति जिले के तापहोउ कुकी और तापहोउ लियांगमाई गांवों में गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तीन बंकर भी नष्ट कर दिए।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया और उसी तापहोउ गांव में कम से कम दो घरों में आग लगा दी गई, जिससे विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए और नेशनल हाईवे-2 पर जाम लग गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नागा और कुकी आदिवासी समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के बीच तापहोउ गांव में नई हिंसा की खबर मिली है। इस बीच, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और मणिपुर पुलिस की सुरक्षा टुकड़ियों ने राज्य के बाहरी इलाकों, मिली-जुली आबादी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर उग्रवाद-विरोधी अभियान जारी रखा है।

सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से अहम इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को भी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं।

--आईएएनएस

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