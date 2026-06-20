इंफाल, 20 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्‍व और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी तारीफ की।

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मुख्यमंत्री ने जन कल्याण शिविर (जनता के कल्याण के लिए कैंप) को संबोधित करते हुए कहा कि यह कैंप 'विकसित भारत-विकसित मणिपुर 2047' के विजन को साकार करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

इंफाल वेस्ट के जिला प्रशासन द्वारा आयोजित यह जन कल्याण शिविर, चिंगामथक यंग लर्नर्स क्लब, हाओ ग्राउंड, चिंगामथक (पिशुम लम्पक), इंफाल में आयोजित किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोग्राम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी और लाभार्थी-केंद्रित योजनाएं योग्य नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचें और उन तक पूरी तरह से पहुंच सकें।

सीएम ने कहा कि यह कैंप राज्य के लोगों तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को प्रभावी ढंग से उनके घर तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

उन्‍होंने मणिपुर में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए बताया कि रेलवे लाइन पहले ही खोंगसांग तक पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि अगले दो सालों में इसे इंफाल तक बढ़ा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क को भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह तक बढ़ाने की योजना है, जिससे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसर काफी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' अब 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदल गई है, जिसके तहत मणिपुर के दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक गेटवे के रूप में उभरने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी विकास के नए रास्ते खोलेगी और राज्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगी।

उन्‍होंने कहा कि राज्य में रहने वाले सभी समुदायों को अपने मतभेद भुलाकर शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए।

सीएम ने मणिपुर के लोगों से अपील की कि वे राज्य में स्थायी शांति बहाल करने और बनाए रखने के लिए सरकार की चल रही कोशिशों में पूरा सहयोग दें।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान इंफाल वेस्ट के शिक्षा (स्कूल) विभाग द्वारा 'विशेष जरूरतों वाले बच्चे' कैटेगरी के तहत दो बच्चों को दिए जाने वाले भत्ते सौंपे। उन्होंने टीबी के चार मरीजों को पौष्टिक भोजन के चार पैकेट भी बांटे, जिनमें दाल, अंडे और दूसरी जरूरी चीजें शामिल थीं। सीएम ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के स्टॉल देखे, जहां 'जन कल्याण शिविर' के तहत चलाई जा रही कल्याणकारी और फायदेमंद योजनाओं को दिखाया गया था।

इस कैंप में इंफाल वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर, प्लानिंग डायरेक्टर, इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और अलग-अलग सरकारी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए।

इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री ने इंफाल के मंत्रीपुखरी में मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित 7वें गवर्नर आर्ट अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया।

इस मौके पर, मशहूर कलाकार येंद्रमबम इबोचौबा सिंह को फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए गवर्नर आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी