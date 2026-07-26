मणिपुर: पांच उग्रवादी और दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ जब्त

इंफाल, 26 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में राज्य भर में चलाए गए अलग-अलग अभियानों के दौरान अलग-अलग विद्रोही संगठनों से जुड़े पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया और दो ड्रग तस्करों को पकड़ा।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांच उग्रवादी कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगलेई यावोल कन्ना लुप और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हैं। ये उग्रवादी किडनैपिंग और जबरदस्ती फिरौती वसूलने जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इन्हें इंफाल ईस्ट, काकचिंग और थोउबल जिलों में अलग-अलग ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया।

अधिकारी ने बताया कि थोउबल जिले के थोउबल बाजार से यूएनएलएफ के दो एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच से पता चला कि ये दोनों प्रतिबंधित संगठन के लिए नए सदस्य भर्ती करने में शामिल थे।

गिरफ्तार किए गए यूएनएलएफ सदस्यों की पहचान मुतुम सीताराज सिंह उर्फ सैमलांग (31) और थोउनाओजाम राकेश मैतेई उर्फ अमुबा उर्फ पंगेइंगकपा (35) के तौर पर हुई है। ऑपरेशन के दौरान इन दोनों उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट कार भी जब्त की गई।

एक और बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने इम्फाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर इंफाल वेस्ट जिले के पटसोई लमखाई में एक हाईवे ऑटो केयर वर्कशॉप पर छापा मारा और साबुन के 30 डिब्बों में 346 ग्राम संदिग्ध ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है।

वर्कशॉप के सह-मालिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान ओडिशा के रहने वाले शेख सलाउद्दीन (46) और इंफाल वेस्ट जिले के रहने वाले चोंगथम अनिल कुमार सिंह (38) के तौर पर हुई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, इंफाल वेस्ट और उखरुल जिलों में चलाए गए दो अलग-अलग सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए।

बरामद सामान में दो मॉडिफाइड .303 राइफल, चार बोल्ट-एक्शन सिंगल-बैरल बंदूकें, चार 9एमएम पिस्तौल, एक चीनी हैंड ग्रेनेड, एक स्थानीय रूप से बनी 'पोम्पी' बंदूक, एक 12-बोर राइफल, अलग-अलग कैलिबर के नौ जिंदा कारतूस, एक घर में बना मोर्टार शेल, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और 15 बैरल कारतूस शामिल थे।

इस बीच, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों वाली सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी है। इसके तहत मणिपुर के बाहरी इलाकों, मिली-जुली आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत, घाटी और पहाड़ी जिलों में उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही रोकने के लिए कुल 112 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए हैं। सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से अहम इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत दूसरी गाड़ियों को भी हथियारबंद सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं।

मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फर्जी वीडियो, मनगढ़ंत संदेशों और गलत जानकारी के प्रति सतर्क रहें।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी