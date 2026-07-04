मणिपुर में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बातचीत, हिंसा रोकने के लिए हरसंभव प्रयास जारी : मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह

इंफाल, 4 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंसा को रोकने और लोगों व चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। उन्होंने दोहराया कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य में स्थायी शांति बहाल करने का एकमात्र तरीका बातचीत ही है।

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मुख्यमंत्री ने मणिपुर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक और अनुभवी आदिवासी नेता वुंगजागिन वाल्टे की अंतिम संस्कार में भाग लिया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चुराचांदपुर में किया गया था।

दिवंगत नेता के आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, सिंह ने जोर देकर कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और राज्य के समग्र विकास के लिए स्थायी शांति आवश्यक है।

जब एक पत्रकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के रोडमैप के बारे में पूछा, तो जवाब में मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "आपकी मुस्कान शांति का रास्ता है।"

3 मई, 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद, सिंह कुकी-जो आदिवासी बहुल चुराचांदपुर जिले का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने। ​

उन्होंने हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर की यात्रा की क्योंकि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने के लिए दिन में इंफाल लौटना था।

सिंह ने वाल्टे को "एक बहुत ही शांत व्यक्ति" बताया और 2017 से उनके करीबी संबंधों को याद किया, जब वह पहली बार मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ​

मुख्यमंत्री ने 4 मई, 2023 की दुखद घटना को भी याद किया, जब जातीय हिंसा के प्रारंभिक चरण के दौरान वाल्टे पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था।

सिंह ने कहा, "मुझे सबसे गहरा अफसोस यह है कि अगर मैं उस दोपहर उनके साथ होता तो यह घटना नहीं होती। आज, मैं अपने दोस्त वाल्टे को अंतिम सम्मान देने के लिए यहां आया हूं। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।"

उन्होंने कहा, "वाल्टे का परिवार मेरे अपने परिवार की तरह है। उनके दोस्त और शुभचिंतक मेरे भी दोस्त हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा उन्हें हर संभव समर्थन दूंगा।"

जातीय अशांति के शुरुआती दिनों के दौरान तनावपूर्ण स्थिति को याद करते हुए, सिंह ने कहा कि आगे की हिंसा को रोकने और जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए थे।

मुख्यमंत्री ने विधायक टोंगब्रम रोबिन्द्रो के साथ पुष्पांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

जोमी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 62 वर्षीय भाजपा नेता के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और दो बेटे हैं। 21 फरवरी को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली से लाए जाने के बाद उनके शव को चुराचांदपुर जिला अस्पताल में रखा गया था।

थानलॉन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे वाल्टे ने 4 मई, 2023 को इंफाल में जातीय हिंसा के दौरान क्रूरतापूर्वक हमला किए जाने के बाद दिल्ली में लंबे समय तक उपचार कराया था। ​

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह कुकी-जो-प्रभुत्व वाले चुराचांदपुर जिले में रह रहे थे।

हालांकि, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्हें उन्नत उपचार के लिए इस साल 8 फरवरी को इम्फाल से नई दिल्ली ले जाया गया और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 फरवरी को उनका निधन हो गया।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम