मणिपुर में सात उग्रवादी गिरफ्तार; हथियार और गोला-बारूद बरामद

इंफाल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग संयुक्त अभियानों में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रतिबंधित विद्रोही संगठनों से जुड़े सात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और हथियार, गोला-बारूद व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। इस संबंध में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मणिपुर पुलिस और अन्य केंद्रीय बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों के दौरान इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों से इन सात उग्रवादियों को पकड़ा गया।

गिरफ्तार उग्रवादी प्रतिबंधित कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) तथा कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) से जुड़े हैं।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी कथित तौर पर अपहरण, जबरन "चंदा" वसूलने और प्रतिबंधित संगठनों में युवाओं की भर्ती जैसी विभिन्न गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, चंदे की रसीदें, नकदी, मुहरें, प्रतिबंधित संगठनों के लेटरहेड और अन्य सामग्री बरामद की।

इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में तीन अलग-अलग संयुक्त अभियानों में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया।

बरामद हथियारों में 11 सिंगल-बैरल ब्रीच-लोडिंग शॉटगन, छह पिस्तौल, एक एंटी-रायट गन, 37 शक्तिशाली हैंड ग्रेनेड, एक सफेद फास्फोरस ग्रेनेड, लगभग 4.6 किलोग्राम वजन का एक आईईडी, एसएलआर, इंसास और .303 राइफलों की छह खाली मैगजीन, 86 तरह के गोला-बारूद, छह एंटी-रायट शेल, एक वाहन सेट, दो हैंड-हेल्ड सेट, अलग-अलग कैलिबर के 162 जिंदा कारतूस, 26 खाली केस और दो स्टन शेल शामिल थे।

इन अभियानों के दौरान कुछ सैन्य वर्दी और सामान भी बरामद किया गया, जिसमें एक बुलेटप्रूफ लोहे की प्लेट, बुलेटप्रूफ जैकेट कवर, गोला-बारूद चार्जर, कम्युनिकेशन सेट और अन्य विविध वस्तुएं शामिल थीं।

इस बीच, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और मणिपुर पुलिस सहित सुरक्षा बलों ने राज्य भर के सीमावर्ती, मिश्रित आबादी वाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर उग्रवाद-विरोधी अभियान जारी रखे हैं, जिनमें तलाशी अभियान और इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने की कवायद शामिल है। सुरक्षा को और मजबूत करने के तहत, घाटी और पहाड़ी जिलों में उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 111 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए हैं।

सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से अहम इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को हथियारबंद सुरक्षा भी दे रहे हैं। यात्री और माल ढोने वाली गाड़ियों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही पक्की करने के लिए हाईवे के संवेदनशील हिस्सों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिले की सुरक्षा जारी है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम