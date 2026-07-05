मणिपुर में महिला वोटरों की संख्या फिर पुरुषों से ज्यादा, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी

इंफाल, 5 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक बार फिर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्‍यादा है। यह लिस्ट रविवार को 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) पूरा होने के बाद जारी की गई थी।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अरुण कुमार सिन्हा ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बताया कि 1 जुलाई, 2026 को योग्यता की तारीख मानते हुए, मणिपुर में कुल 19,34,399 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें 9,93,660 महिलाएं, 9,40,446 पुरुष और 293 थर्ड-जेंडर वोटर शामिल हैं।

सीईओ ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लिंगानुपात 1,057 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्‍यादा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार, 18-19 आयु वर्ग में नए शामिल किए गए वोटरों की संख्या 20,442 है।

सिन्हा ने बताया कि रिवीजन प्रक्रिया के बाद अलग-अलग कारणों से कुल 1,58,677 वोटरों (कुल वोटरों का 7.58 प्रतिशत) को लिस्ट से हटा दिया गया है। इनमें 43,000 वोटरों की मौत (2.05 प्रतिशत); 34,740 ऐसे वोटर जिनका पता नहीं चल सका या जो अनुपस्थित थे (1.66 प्रतिशत); 72,473 ऐसे वोटर जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए थे (3.46 प्रतिशत); और अन्य कारण शामिल हैं।

85 नए पोलिंग स्टेशन बनने के बाद, राज्य में पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 3,041 हो गई है। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया और उसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर को जारी की जाएगी।

सीईओ ने कहा कि 5 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने वाली दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान, कोई भी वोटर या मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी योग्य वोटरों को शामिल करने के लिए दावा कर सकती है या अयोग्य नामों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकती है।

उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों की अवधि का मुख्य उद्देश्य उन सभी नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है, जिन्होंने 1 जुलाई, 2026 को या उससे पहले 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। कुल 60 ईआरओ और 84 एईआरओ तय समय में मिले दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे।

चुनाव अधिकारी ने कहा कि एक और मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को अपनी निजी जानकारी में गलतियों को सुधारने का मौका देना और वोटर लिस्ट में किसी गलत नाम के शामिल होने पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर देना है।

सिन्हा ने कहा कि इस चरण का सफल समापन सभी 16 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों (डिप्टी मजिस्ट्रेट या कमिश्नर और कलेक्टर), 60 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ), 84 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (एईआरओ), 317 बीएलओ सुपरवाइजर और 2,956 पोलिंग स्टेशनों पर तैनात 2,956 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के आपसी सहयोग और वॉलंटियर्स की मदद का नतीजा था।

सीईओ ने बताया कि सभी 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के फील्ड प्रतिनिधियों (जिनमें उनके जिला अध्यक्ष भी शामिल थे) ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके द्वारा 6,363 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए।

उन्होंने कहा, "एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत में, मणिपुर में केवल 5,003 बीएलए थे। बीएलए की बढ़ी हुई संख्या इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।"

बीएलओ ने एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने के लिए सभी मौजूदा मतदाताओं के घर-घर जाकर संपर्क किया और उसके बाद भरे हुए फॉर्म इकट्ठा करने के लिए कम से कम तीन बार और दौरे किए।

सिन्हा ने कहा कि बीएलए ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए खास कोशिशें कीं कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं के फील्ड वेरिफिकेशन को अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के लिए सभी 2,956 बीएलओ ने अपने-अपने बीएलए के साथ समन्वय बैठकें कीं।

मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी और सभी 16 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए थे।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम