मणिपुर : कुकी गांव पर उग्रवादियों के हमले में 3 लोग घायल; आदिवासी संगठन ने की कार्रवाई की मांग

इंफाल, 15 जून (आईएएनएस)। सोमवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी समुदाय के लोगों वाले लेइलोन वाइफेई गांव पर अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोग घायल हो गए।

Read More

कुकी आदिवासी समुदाय के मुख्य संगठनों में से एक कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सुरक्षा बलों, खासकर केंद्रीय बलों से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

केआईएम के सूचना और प्रचार सचिव जंगहाओलन हाओकिप ने आरोप लगाया कि एनएससीएन-आईएम और उसके प्रॉक्सी संगठन जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (कामसन) (जेडयूएफ-के) से जुड़े उग्रवादियों ने लेइलोन वाइफेई पर बम से हमला किया।

हाओकिप ने एक बयान में कहा, "इस हिंसक घटना ने एक बार फिर बेगुनाह लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों की शांति और सुरक्षा को खत्म कर दिया है। आम नागरिकों वाले इलाकों पर ऐसे हमले अस्वीकार्य और अमानवीय हैं और ये कानून के शासन के लिए सीधा खतरा हैं।"

उन्होंने कहा कि लेइलोन वाइफेई गांव और आसपास के इलाकों के लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे लगातार डर के साये में जीएं, जबकि हथियारबंद समूह पूरी आजादी और बिना किसी डर के अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

हाओकिप ने सवाल करते हुए कहा, "क्या सरकार और सुरक्षा बल कब तक उन लोगों को छूट देते रहेंगे जो आतंक, असुरक्षा और तबाही फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। सुरक्षा बलों और सरकार की चुप्पी, देरी या कार्रवाई न करने से अपराधी और भी बेखौफ हो जाएंगे और जनता का गुस्सा और अविश्वास और बढ़ेगा।"

आदिवासी संगठन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से मांग की कि वे इस बिना उकसावे वाले हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करें, उन्हें गिरफ्तार करें और उन पर मुकदमा चलाएं। हाओकिप ने कहा, "आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आगे किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।"

कांगपोकपी मणिपुर के सबसे अशांत इलाकों में से एक रहा है। पिछले साल से यहां कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें इस पहाड़ी जिले में कई लोगों की जान गई है।

13 मई को हुई हिंसा के बाद जिसमें कांगपोकपी में चर्च के तीन नेताओं की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे, कांगपोकपी और सेनापति जिलों में अलग-अलग हथियारबंद समूहों ने कुकी और नागा समुदायों के कम से कम 50 लोगों को बंधक बना लिया।

अधिकारियों, समुदाय के नेताओं और कई नागरिक समाज संगठनों की लगातार कोशिशों के बाद 14 और 15 मई को दोनों समुदायों के कुल 30 लोगों को रिहा कर दिया गया। कुकी समुदाय के बाकी 14 बंधकों को लगभग चार सप्ताह तक बंधक बनाए रखने के बाद 9 जून को रिहा कर दिया गया।

हालांकि, अगवा किए गए बाकी छह नगा लोगों के क्षत-विक्षत शव 10 जून को कांगपोकपी के खराम वाइफेई गांव के पास एक जंगली इलाके से बरामद किए गए, जिससे समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया।

--आईएएएनएस

एससीएच/वीसी