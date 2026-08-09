मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए: सीएम खेमचंद सिंह

इंफाल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा सभी समुदायों ने हमेशा मिलकर की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समुदाय विशेष की बातों से ऊपर उठकर एकजुट होकर मणिपुर के हितों को प्राथमिकता दें।

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इंफाल में 'हर घर तिरंगा 2026' कैंपेन में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैतेई लोगों को सिर्फ अपने हितों के बारे में नागाओं को सिर्फ नागाओं के बारे में और कुकी लोगों को सिर्फ कुकी लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सभी समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए और एकजुट होकर मणिपुर के हित के बारे में सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मणिपुर दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला राज्य था, जिसने 1947-48 में अपने संविधान के तहत विधानसभा चुनाव कराए थे, और उस विधानसभा के पहले स्पीकर चुराचांदपुर जिले के पाइते आदिवासी नेता थे, जो जिला अब कुकी, जो आदिवासियों का घर है।

खेमचंद सिंह ने कहा कि मणिपुर में बहुमत में रहने वाले मैतेई लोगों को 'बड़े भाई' की भूमिका निभानी चाहिए और राज्य को एकजुट रखना चाहिए।

उन्होंने शनिवार को कांगपोकपी जिले के अपने दौरे के बारे में बताया और कहा कि पहाड़ी इलाकों के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि कांगपोकपी के लोग उनके दौरे से खुश दिखे और किसी का भी हाईवे जाम करने का इरादा नहीं लगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें शक है कि कुछ लोग समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

खेमचंद सिंह ने कहा कि जिरीबाम जिले का दौरा सफल रहा, जहां अलग-अलग समुदाय शांति के लिए एक मंच पर आए थे।

इस साल की शुरुआत में बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में एक धमाका हुआ था जिसमें दो मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, और ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मणिपुर में शांति की वापसी नहीं चाहते।

मुख्यमंत्री ने लोगों से भारतीय के तौर पर एकजुट होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और 'विकसित मणिपुर' के विजन को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया।

भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर सेंट्रल ऑब्जर्वर और राज्यसभा सदस्य अजीत गोपाचाडे ने संबोधन में कहा कि युमनाम खेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में राज्य शांति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।

महिलाओं की भूमिका की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बारिश की परवाह किए बिना 'हर घर तिरंगा' यात्रा कैंपेन को सफल बनाया।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शारदा देवी ने कहा कि मणिपुर में राज्य सरकार शांति लाने की पूरी कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री लगातार पहाड़ी जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि जल्द ही हालात सामान्य हो सकें।

उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां भले ही राज्य सरकार की आलोचना करें, लेकिन भाजपा राज्य को शांति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी