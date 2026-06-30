मणिपुर डीजीपी ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साइकिल पेट्रोलिंग को असरदार मॉडल बताया

इम्फाल, 30 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह ने 'साइकिल पेट्रोलिंग' पहल की तारीफ की है। इसे उन्होंने बीट पुलिसिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक असरदार मॉडल बताया है। डीजीपी राज्य भर के जिलों का बड़े पैमाने पर दौरा कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले सकें।

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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई पहाड़ी जिलों में 'साइकिल पेट्रोलिंग' पहल शुरू की गई है। यह बीट पुलिसिंग का एक असरदार मॉडल है, जिससे हर इलाके में सुरक्षा हालात पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है और पुलिस-जनता के बीच तालमेल भी बेहतर होता है।

मुकेश सिंह पहले लद्दाख में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उन्होंने 1 जून को मणिपुर पुलिस प्रमुख का पद संभाला। तब से, वे इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाकों के जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स और अलग-अलग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि मौजूदा कानून-व्यवस्था, अपराध के ट्रेंड और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा ले सकें।

विभाग ने बताया कि इम्फाल में पुलिस हेडक्वार्टर में हाईलेवल मीटिंग में डीजीपी ने मणिपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और स्पेशल कमांडो यूनिट के कमांडरों को संबोधित किया। इस ब्रीफिंग में ऑपरेशनल तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन और राज्य के सामने आ रही सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया।

डीजीपी मुकेश सिंह ने सोमवार को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) लहरी दोरजी ल्हाटू के साथ काकचिंग जिले, लेइकन में 8वीं मणिपुर राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर और चंदेल जिले का दौरा किया।

उन्होंने सुरक्षा तैयारी, पुलिसिंग के तरीकों और विभागीय कल्याण कार्यों का जायजा लिया। काकचिंग जिले में डीजीपी ने अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला पुलिस की तैयारी की समीक्षा की। जिला पुलिस, सीएपीएफ और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों से बातचीत करते हुए, उन्होंने असरदार जांच, मामलों के तेजी से निपटारे, देश-विरोधी तत्वों और ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और अवैध हथियार व गोला-बारूद बरामद करने के लिए ज्यादा कोशिश करने पर जोर दिया।

पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों और जवानों को भरोसा दिलाया कि जो लोग बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और शानदार काम दिखाएंगे, उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा।

लेइकन में 8वीं मणिपुर राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर में डीजीपी ने अलग-अलग पोस्ट और आउटपोस्ट पर तैनाती, स्टैटिक गार्ड और कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी पर समीक्षा बैठक की।

इसके बाद डीजीपी ने चंदेल जिला पुलिस के अधिकारियों, अलग-अलग सीएसओ के प्रतिनिधियों और असम राइफल्स के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान, उन्होंने पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की, प्रोफेशनल और लोगों पर केंद्रित पुलिसिंग पर जोर दिया, शांति और सद्भाव बनाए रखने में जिला पुलिस और सीएसओ के बीच बेहतरीन तालमेल की तारीफ की।

उन्होंने चंदेल जिले के युवाओं को आने वाली मणिपुर पुलिस भर्ती रैली में हिस्सा लेने और राज्य की पुलिस फोर्स को मजबूत करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम