'मन की बात' में आदिवासी संगीत वाद्ययंत्र का जिक्र करने से त्रिपुरा को गर्व महसूस हुआ: सीएम साहा

अगरतला, 26 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' को लोगों के बीच काफी लोकप्रियता मिली है और लोग अब हर महीने इसके प्रसारण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्ययंत्र 'चोंगप्रेन्ग' का जिक्र किए जाने को पूरे राज्य के लिए बेहद गर्व की बात बताया।

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मुख्यमंत्री ने अगरतला के 13 प्रतापगढ़ मंडल के तहत बूथ नंबर 51 पर आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में शामिल होने के बाद ये बातें कहीं।

सीएम माणिक साहा ने कहा कि रविवार के प्रसारण के दौरान, प्रधानमंत्री ने देश भर की कई प्रेरणादायक पहलों, खेल और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की उपलब्धियों, और देश की पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में आम नागरिकों के असाधारण योगदान का जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्ययंत्र 'चोंगप्रेन्ग' को बचाने और उसे बढ़ावा देने की सूरज कुमार देबबर्मा की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ उस व्यक्ति को, बल्कि पूरे राज्य को पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में त्रिपुरा का जिक्र किया है। यह हमारे राज्य के लोगों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। उन्होंने त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी वाद्ययंत्र 'चोंगप्रेन्ग' को बचाने और उसे बढ़ावा देने की सूरज कुमार देबबर्मा की अनोखी पहल का खास तौर पर जिक्र किया।"

देबबर्मा के साथ अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए मुख्यमंत्री साहा ने कहा, "कुछ दिन पहले, मुझे उनका वाद्ययंत्र देखने और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित करने का मौका मिला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री 'मन की बात' में इस पहल का जिक्र करेंगे। आज सूरज कुमार देबबर्मा को प्रधानमंत्री से पहचान मिली है। मेरा मानना ​​है कि यह सम्मान सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्रिपुरा के हर वर्ग के लोगों का है, चाहे वे किसी भी जाति, जनजाति या समुदाय के हों।"

राज्य के लोगों की ओर से आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि अब देश भर के लोग हर महीने के आखिरी रविवार को 'मन की बात' सुनने का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

उन्होंने कहा, "हम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पहले लोग रामायण और महाभारत देखने का इंतजार करते थे। आज, वे 'मन की बात' का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग इसे सुनते हैं। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तो कई विपक्षी नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था। हालांकि, आम लोगों ने इसे पूरे दिल से अपनाया है। आज लोग अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझ सकते हैं।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश के युवाओं में अपना भरोसा दिखाया है और उन्हें यकीन है कि वे भारत का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

सीएम साहा ने कहा, "प्रधानमंत्री को युवाओं पर बहुत भरोसा है क्योंकि आने वाले सालों में वे ही देश का नेतृत्व करेंगे, इसीलिए वे हमेशा उन पर बहुत उम्मीद और भरोसा रखते हैं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जहां किसी सरकार के प्रमुख ने 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम के जरिए नागरिकों के साथ इतना सीधा और नियमित संपर्क बनाया हो, जैसा कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।"

उन्होंने प्रधानमंत्री की 'परीक्षा पे चर्चा' पहल का भी जिक्र किया और कहा कि इससे छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव-मुक्त रहने में मदद मिलती है, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी