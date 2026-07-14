ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन को दिया समर्थन, सोनम वांगचुक से की बात

कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का हालचाल जानने के लिए उनसे फोन पर बात की।

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उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रति भी एकजुटता जताई।

ममता बनर्जी के समर्थन का स्वागत करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने वांगचुक से फोन पर बात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और उन्हें मजबूत बने रहने के लिए कहा। दिपके ने कहा कि उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए चल रहे सीजेपी के आंदोलन के प्रति भी अपना समर्थन जताया। उन्होंने ममता बनर्जी की चिंता और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया।

सीजेपी ने 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था। सोनम वांगचुक शुरुआत से ही इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं।

बाद में वांगचुक ने घोषणा की थी कि यदि 27 जून तक केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वह अनशन पर बैठेंगे।

केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनशन शुरू कर दिया।

उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए विभिन्न पक्षों की ओर से उनसे अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने की अपील की गई है।

वांगचुक, अभिजीत दिपके के समर्थन में दिल्ली में अनशन कर रहे हैं। दिपके जंतर-मंतर पर धरना देकर मई में हुए कथित पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए थे।

मंगलवार को इस आंदोलन को ममता बनर्जी का समर्थन मिला।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी