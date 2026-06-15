मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी विश्व योग दिवस से पहले 6 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू करेंगे

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मुख्यालय का दौरा करेंगे। वे 21 जून को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले शहरभर में छह दिन तक चलने वाले स्वच्छता अभियान 'वेलकम टू क्लीनलीनेस' की शुरुआत करेंगे।

Read More

लोगों तक पहुंचने की एक अहम पहल के तहत केएमसी ने सभी पूर्व पार्षदों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। कोलकाता से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को भी न्योता भेजा गया है। कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम को भी निमंत्रण मिला है।

नगर निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है, जब पूर्व पार्षदों को इस तरह के नागरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए औपचारिक रूप से बुलाया गया है। जहां मुख्यमंत्री ने हाल ही में विपक्षी सांसदों और विधायकों को प्रशासनिक बैठकों में बुलाना शुरू किया है, वहीं पूर्व पार्षदों को निमंत्रण देना एक नई पहल है।

सूत्रों ने बताया कि देबाशीष कुमार और असीम बसु समेत कई पूर्व पार्षदों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद वैकल्पिक मेयर खोजने की कोशिशों का समर्थन करने वाले पार्षदों के इस कार्यक्रम से दूर रहने की संभावना है।

यह सफाई अभियान पूरे कोलकाता में जाएगा और 20 जून को खत्म होगा। इसमें शहर के सभी 144 वार्ड शामिल होंगे और बड़े पैमाने पर होने वाले योग दिवस समारोह से पहले साफ-सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के नागरिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और मेहमानों को संबोधित करने की उम्मीद है। वह राज्य सरकार की विकास योजनाओं और कोलकाता नगर निगम के जरिए शुरू की जाने वाली नागरिक पहलों के बारे में भी बता सकते हैं।

मुख्यमंत्री के तौर पर केएमसी के किसी आधिकारिक कार्यक्रम के लिए सीएम अधिकारी का नगर निगम हॉल का यह पहला दौरा होगा। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार से ही बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि विधायक और पार्षद सजल घोष के नेतृत्व में भाजपा के नगर निगम प्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर अधिकारी का स्वागत करेंगे।

यह सफाई अभियान, 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे से पहले चलाया जा रहा है। मोदी रेड रोड पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शहरभर में योग दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस बीच राज्य की म्युनिसिपल मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पूरे पश्चिम बंगाल में सफाई से जुड़ी पहलों की निगरानी और मदद के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उम्मीद है कि केएमसी का छह दिन का यह अभियान योग दिवस से पहले की इन कोशिशों को और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी