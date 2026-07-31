मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 अगस्त को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए पोर्टल करेंगी लॉन्च

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए पंजीकरण कराने वाली महिलाओं के लिए पोर्टल लॉन्च करेंगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे।

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एक अधिकारी ने शुक्रवार को बयान में बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे गीता कॉलोनी स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (पूर्व) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पोर्टल का शुभारंभ करेंगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ पात्र महिलाओं का स्वतः पंजीकरण करेंगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगी। इसके बाद, अन्य पात्र महिलाओं के आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य सभी पात्र आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन करना और रक्षा बंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी करना है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' में पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू करने के निर्णय को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केवल वे महिलाएं ही पात्र होंगी, जो या जिनके परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं। लाभार्थी या उसके परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक परिवार में, केवल सबसे बड़ी पात्र महिला ही योजना के लिए योग्य होगी और प्रत्येक परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकेगी।

इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बयान में कहा गया, "जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी पेंशन या अन्य नियमित वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसी तरह, जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाएं भी इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगी।"

सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का मानना ​​है कि जब किसी परिवार की महिला आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाती है, तो इससे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से तेजी आती है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम