मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मध्य प्रदेश पहुंचे, 1,500 से अधिक बीएलओ से करेंगे संवाद

भोपाल, 4 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार शनिवार को पदभार संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक मध्य प्रदेश दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्य के वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

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मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर.पी.एस. जादौन, इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े, पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने किया।

इंदौर पहुंचने के बाद ज्ञानेश कुमार ने एयरपोर्ट परिसर में स्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर की गादी पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

उनके दौरे का प्रमुख कार्यक्रम इंदौर के लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ संवाद है। इस सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिलों के बीएलओ शामिल हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव आयोग को बूथ स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि चुनाव संबंधी कार्यों के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके और निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके सुझाव लिए जा सकें।

राज्य सरकार ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भारत की चुनावी व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे मतदाता सूची के रखरखाव, मतदाताओं की सहायता और मतदान प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर सुचारु रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार का यह ऐसा महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें वे सीधे बूथ लेवल अधिकारियों और चुनावी अमले के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी तरह का एक कार्यक्रम नई दिल्ली में भी आयोजित किया था।

सम्मेलन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे और नर्मदा नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। इसके बाद वे महेश्वर किला का भी दौरा करेंगे। अपने सभी कार्यक्रमों के समापन के बाद वह रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

--आईएएनएस

डीएससी