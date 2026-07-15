मिजोरम के ईएमआरएस न्गोपा ने जोनल यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता जीती, नेशनल फाइनल में बनाई जगह

आइजोल, 15 जुलाई (आईएएनएस)। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस), न्गोपा ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के जोन-आई चरण का खिताब जीतकर मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ स्कूल ने प्रतियोगिता के राष्ट्रीय फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है।

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मिजोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे ईएमआरएस न्गोपा ने इससे पहले मार्च 2026 में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय दौर में पहला स्थान हासिल किया था। क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद स्कूल ने जोन-आई प्रतियोगिता में प्रवेश किया। 15 जुलाई को पश्चिम त्रिपुरा स्थित ईएमआरएस कुमुलुंग में आयोजित इस चरण में मिजोरम की टीम का मुकाबला सिक्किम और झारखंड के क्षेत्रीय चैंपियन स्कूलों से हुआ। प्रभावशाली प्रस्तुति और संसदीय प्रक्रियाओं की बेहतर समझ का प्रदर्शन करते हुए ईएमआरएस न्गोपा ने जोन-आई का खिताब अपने नाम कर लिया।

अब मिजोरम की यह टीम राष्ट्रीय फाइनल में देश के अन्य तीन जोन के विजेता स्कूलों से मुकाबला करेगी। राज्य के लिए यह उपलब्धि शिक्षा और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के क्षेत्र में बड़ी सफलता मानी जा रही है।

राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संसदीय प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। इसके माध्यम से छात्रों में तार्किक सोच, नेतृत्व क्षमता, सार्वजनिक मंच पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

मिजोरम में वर्तमान में मिजोरम ईएमआरएस सोसाइटी के अंतर्गत 11 कार्यरत एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें कुल 2,852 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें ईएमआरएस न्गोपा भी शामिल है, जहां 303 छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल की इस उपलब्धि को राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और इससे अन्य विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

--आईएएनएस

पीएके