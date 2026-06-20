मुजफ्फरपुर में रेलवे सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर हुई बैठक : श्याम भीमसेरिया

मुजफ्फरपुर, 20 जून (आईएएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेल यात्रियों की सुविधाओं और ट्रेनों के विस्तार की मांग को लेकर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला। इस बात की जानकारी नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट श्याम भीमसेरिया ने दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई मांगों को बैठक के दौरान रखा है, उम्मीद है कि रेलवे इस पर संज्ञान लेगा और यात्रियों को सहूलियत प्रदान किया जाएगा।

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आईएएनएस से बातचीत में श्याम भीमसेरिया ने कहा कि उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ट्रेनों के बेहतर संचालन, नई सुविधाओं और उत्तर बिहार के यात्रियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि बैठक में कहा गया कि पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर या छपरा तक आने वाली कई ट्रेनें 12-14 घंटे तक बिना किसी काम के खड़ी रहती हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि इन ट्रेनों को मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाए। इससे दो बड़े फायदे होंगे, पहला, ट्रेनों का सही उपयोग होगा और दूसरा, उत्तर बिहार के लोगों को लंबी दूरी की अच्छी ट्रेनें उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चल रहा है। ऐसे में यहां से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन जरूरी है। फिलहाल कम से कम 10 ट्रेनें पटना-छपरा क्षेत्र में खड़ी रहती हैं, इन्हें मुजफ्फरपुर तक बढ़ाने की मांग की गई है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखपुर से पटना आने वाली वंदे भारत को अयोध्या तक बढ़ाए जाने की मांग की। इससे रामायण सर्किट को बढ़ावा मिलेगा। सीता जी की जन्मभूमि (मुजफ्फरपुर क्षेत्र) से अयोध्या का सीधा जुड़ाव सनातन धर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रांची-पटना वंदे भारत को मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से रांची केवल एक ट्रेन (मौर्य एक्सप्रेस) उपलब्ध है। हावड़ा-काठगोदाम के बीच चलने वाली एक्सप्रेस में पैंट्री कार की सुविधा नहीं है। इतनी लंबी दूरी की ट्रेन में पैंट्री कार न होना खतरनाक है।

इसके अलावा मांग की गई कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पिक-एंड-ड्रॉप सुविधा हो। वर्तमान में कार से आने वाले यात्रियों को ट्रेन के देर से निकलने पर भी अनावश्यक रसीद कटवानी पड़ती है। इस प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की मांग की गई। मुजफ्फरपुर-पटना के बीच लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। मौजूदा ट्रेनें विभिन्न दिशाओं (नरकटियागंज, रक्सौल, सहरसा, बरौनी) से आती हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर के यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती। मालगोदाम, नारायणपुर अनंत और कर्पूरी ग्राम स्टेशनों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाए। खासतौर पर नारायणपुर अनंत स्टेशन का देशभर में विशेष महत्व है, इसलिए इसे और विकसित करने की जरूरत है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम