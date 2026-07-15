'माई भारत' नशा मुक्ति के लिए देश भर में 'विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम' शुरू करेगा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने के विजन के मुताबिक, भारत सरकार के खेल मंत्रालय विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम (वीबीवाईसीपी) आयोजित करेगा। यह आयोजन माई भारत के जरिए 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' स्पेशल थीम के तहत किया जाएगा।

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महीने भर चलने वाले इस पूरे देश के प्रोग्राम का मकसद युवा नागरिकों को एक डेवलप्ड इंडिया के विजन से जोड़ना है, साथ ही नशे के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। सिविक एंगेजमेंट को एंटी-ड्रग जागरूकता के साथ जोड़कर, यह प्रोग्राम युवाओं को एक हेल्दी, जिम्मेदार और ड्रग-फ्री इंडिया का एंबेसडर बनने के लिए मजबूत बनाना चाहता है।

यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव सेशन, प्रेजेंटेशन, अवेयरनेस एक्टिविटी और माई भारत प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पार्टिसिपेशन के जरिए जोड़ेगा। इसका मकसद युवाओं को यह समझकर देश बनाने में एक्टिव रूप से योगदान देने के लिए बढ़ावा देना है कि विकसित भारत के विजन को पाने के लिए एक ड्रग-फ्री समाज बहुत जरूरी है।

इस प्रोग्राम के तहत, जाने-माने यूथ आइकॉन (विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के स्टेट चैंपियंस, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के विजेता, एनएसएस अवार्डी, नेशनल यूथ अवार्डी और दूसरे कामयाब यूथ लीडर शामिल) स्टूडेंट्स से बातचीत करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स का दौरा करेंगे। वे भारत के विकास के सफर पर अपनी राय शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे नशे की लत लोगों की उम्मीदों, समाज की भलाई और देश की तरक्की के लिए एक बड़ी चुनौती है।

पार्टिसिपेंट्स एक खास तौर पर बनाई गई अवेयरनेस फिल्म भी देखेंगे जिसमें नशे की लत से परेशान लोगों और परिवारों के अनुभव दिखाए जाएंगे। इसके बाद नशा मुक्त भारत शपथ ली जाएगी, जिससे हेल्दी जिंदगी जीने और देश के विकास में योगदान देने का उनका कमिटमेंट पक्का होगा। जहां भी मुमकिन होगा, गैर-सरकारी संगठन और स्पिरिचुअल ऑर्गनाइजेशन्स के साथ मिलकर रिकवरी वॉरियर्स के पर्सनल टेस्टिमोनियल्स भी कैंपेन के असर को और मजबूत करने के लिए शामिल किए जाएंगे।

युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्राम की जगहों पर माई भारत सुविधा डेस्क बनाए जाएंगे ताकि माई भारत पोर्टल पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन हो सके और हिस्सा लेने वालों को संगठन की अलग-अलग युवा विकास पहलों से परिचित कराया जा सके। बैनर, स्टैंडी और डिजिटल पब्लिसिटी के जरिए बड़े पैमाने पर पहुंच से पूरे देश में कैंपेन को और बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से ग्रामीण, शहरी और आदिवासी समुदायों के 15-25 साल के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले संस्थान बाद में माई भारत चैप्टर बना सकते हैं ताकि युवाओं का लगातार जुड़ाव बना रहे और भविष्य में माई भारत की पहल को लागू करने में मदद मिल सके। सभी रजिस्ट्रेशन और प्रोग्राम से जुड़ी गतिविधियां माई भारत पोर्टल के जरिए की जाएंगी।

विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, माई भारत के जागरूक, जिम्मेदार, और समाज के प्रति जागरूक युवा नागरिकों को तैयार करने के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। ये युवा नागरिक 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ ही नशा-मुक्त समाज के लिए भी काम करेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/