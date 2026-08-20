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भारत समाचार

महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए मराठी जरूरी, नहीं सीखी तो 3 महीने सस्पेंड होगा बैज

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(Updated )
महाराष्ट्र

मुंबई, 20 अगस्‍त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए प्रैक्टिकल मराठी की जानकारी जरूरी कर दी गई है, ताकि वे यात्रियों से बातचीत कर सकें। इस नियम को लागू करने के लिए गुरुवार से पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी।

प्रताप सरनाईक ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जिन ड्राइवरों को प्रैक्टिकल मराठी की जानकारी नहीं मिली, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और एक महीने के अंदर मराठी सीखना जरूरी किया जाएगा। अगर वे इस समय में मराठी नहीं सीखते हैं, तो संबंधित ड्राइवर का बैज तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में गुरुवार को किए गए इंस्पेक्शन में 3,995 ड्राइवरों की जांच की गई। इनमें से 604 ड्राइवरों को प्रैक्टिकल मराठी की पूरी जानकारी नहीं थी, और उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य के बाकी हिस्सों से मिले डाटा के मुताबिक, अब तक 4,222 ड्राइवरों का इंस्पेक्शन किया जा चुका है, जिनमें से 664 ड्राइवरों को नोटिस जारी किया गया है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने बताया, “महाराष्ट्र में कारोबार करने वाले और पैसेंजर से सीधे बातचीत करने वाले कमर्शियल ड्राइवरों के लिए प्रैक्टिकल मराठी जानना सिर्फ नियमों का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए काफी समय दिया जा रहा है। हालांकि, जो लोग दी गई डेडलाइन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्‍होंने बताया कि यह इंस्पेक्शन कैंपेन 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा। निरीक्षण के दौरान, ड्राइवरों की प्रैक्टिकल मराठी की जानकारी का टेस्ट लिया जाएगा। जिन ड्राइवरों को मराठी की जानकारी नहीं है, उन्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन तय समय के बाद भी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तय समय के बाद भी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ बैज सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी