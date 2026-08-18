'साइबर सुरक्षित माहौल के बिना बिजनेस संभव नहीं', महाराष्ट्र साइबर एडीजी ने कहा- अमेरिका के साथ सहयोग जारी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र साइबर एडीजी यशस्वी यादव ने भारत-अमेरिका साइबर सहयोग को लेकर मीडिया से बात की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आईएसीसी और अमेरिकी कंपनियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के टाई-अप से महिलाओं को होने वाले फायदों का जिक्र किया। दोनों ने जेन-जी के साथ बातचीत पर भी जोर दिया। यशस्वी यादव ने कहा कि जेन-जी वर्चुअल दुनिया में पैदा हुए हैं और बहुत तेज हैं, जबकि अपर्णा यादव ने उन्हें भारत की आत्मा और उज्जवल भविष्य का निर्माणकर्ता बताया।

महाराष्ट्र साइबर एडीजी यशस्वी यादव ने कहा, "मैं साइबर क्राइम का प्रमुख हूं। साइबर सुरक्षा मेरा उद्देश्य है। भारत में 870 करोड़ स्मार्ट फोन हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में विश्व का सबसे बड़ा अपराध साइबर क्राइम बन चुका है। आज की तारीख में किसी भी व्यवसाय और निवेश को सफल बनाने के लिए साइबर सुरक्षित माहौल जरूरी है। पहले कानून व्यवसाय का मजबूत होना जरूरी होता था, लेकिन सीसीटीवी के आने से वो अच्छा हो गया। साइबर लैंडस्केप अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए आज का कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पर रखा गया है।"

उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आज का समय बदल रहा है, उस हिसाब से ये जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ ऐसी तकनीकें बताईं, जिससे हम साइबर सुरक्षा मजबूत रख सकते हैं। लोगों ने भी उसे अच्छी तरह से इसे समझा।

महाराष्ट्र साइबर एडीजी यशस्वी यादव ने भारत-अमेरिका साइबर सहयोग को लेकर कहा, "महाराष्ट्र सरकार ने विश्व का बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाया। इसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का टॉप साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहा है। महाराष्ट्र साइबर सेंटर में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने अपने टूल्स और टेक्नोलॉजी दिए हैं। हमने भी उन्हें कई मॉडल दिए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग चल रहा है।"

जेन-जी के साथ बातचीत को लेकर यशस्वी यादव ने कहा कि जेन-जी एक नए युग में आए हैं। वे बहुत ही होशियार और तेज हैं। वे वर्चुअल दुनिया में पैदा हुए हैं, हाथ में डिजिटल फोन लेकर पैदा हुए हैं, और उनके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। हम मिलेनियल्स वास्तविक दुनिया में पैदा हुए, हमारे दोस्त वास्तविक थे, और हम वास्तविक स्पोर्ट्स खेलते थे। आज वे ई-गेम्स खेल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आईएसीसी और अमेरिकी कंपनियों के साथ यूपी सरकार के सहयोग से महिलाओं को मिलने वाले फायदों पर कहा, "साइबर सुरक्षा के मामले में महिलाओं के नजरिए को हमने रखा कि इस पर रणनीतिक नियम क्या हो सकता है कि अमेरिकी जो चैप्टर है, ये आईएसीसी का कैसे फैसिलिटेट कर सकता है हमारी उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो उनके सेल्फ-हेल्प ग्रुप से हैं, और जो प्रोडक्ट है, स्पेशली वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे सेल आउट हो सकता है।"

जेन-जी के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने कहा, "उनके साथ अच्छी बातचीत हुई। वो भारत के साथ हैं। जेन-जी भारत की आत्मा है, और मुझे लगता है कि तकनीकी सपोर्ट के साथ अगर हम उन्हें सनातन के साथ भी जोड़ सकें, समग्र शिक्षा से जोड़ें और माहौल अच्छा रख सकें। जेन-जी भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के निर्माणकर्ता बनेंगे।"

--आईएएनएस

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