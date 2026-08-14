महाराष्ट्र एटीएस ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के वीडियो शेयर करने पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के ठाणे में आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह इंस्टाग्राम ग्रुप पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फरहतुल्ला घोरी और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मोहम्मद मसूद अजहर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस चार अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सोहेल रज्जाक शेख है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। उसने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। उसे ठाणे के पड़घा इलाके से गिरफ्तार किया गया। बाद में एटीएस ने उसके स्थानीय पड़घा पुलिस को सौंप दिया।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे फरहतुल्ला घोरी और मसूद अजहर के वीडियो सुनना पसंद था। इसलिए उनके वीडियो डाउनलोड करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

एटीएस के अधिकारी ने बताया आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दो साल पहले एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में उसने 200 लोगों को जोड़ा था। आरोपी इंस्टाग्राम ग्रुप पर फरहतुल्ला घोरी और मसूद अजहर का वीडियो अपलोड करता था।

फिलहाल, इस मामले में सोहेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच एजेंसियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह भी बताया गया कि एटीएस चार अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोप है कि वे आतंकी फरहतुल्ला घोरी और मोहम्मद मसूद अजहर के वीडियो डाउनलोड करके देखते थे। हालांकि, इन चारों ने आतंकियों के वीडियो को आगे शेयर नहीं किया था। अभी पुलिस इन वीडियो को सुनने और उनके आगे के इरादों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि पिछले महीने महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आए संदिग्धों के खिलाफ एक बड़ा तलाशी और पूछताछ अभियान चलाया था। एटीएस की 14 यूनिटों की 58 टीमों की ओर से 100 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहा है।

--आईएएनएस

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