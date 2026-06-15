महाराष्ट्र: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मानसून से पहले की तैयारियों की समीक्षा की

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। मानसून के दौरान मुंबई और महानगर क्षेत्र में जनहानि को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंडा समन्वित रूप से काम करें। इस वर्ष बारिश में देरी होने के कारण, आपदा प्रबंधन के साथ-साथ पेयजल की योजना बनाना आवश्यक है। नालियों की सफाई, जल संग्रहण तालाबों की सफाई, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जाल लगाने के साथ-साथ होर्डिंग्स का संरचनात्मक ऑडिट भी किया जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यहां मुंबई नगर निगम को एनडीआरएफ की तर्ज पर एक आपदा प्रतिक्रिया दल गठित करने का निर्देश देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एजेंसियों को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए और मानसून के दौरान मुंबईवासियों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

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इस बीच, मुंबई में 2000 किलोमीटर सड़कों में से 1700 किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटीकरण पूरा हो चुका है और सड़क एवं गड्ढों की मरम्मत की लागत में 80 प्रतिशत की कमी आई है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इस अवसर पर यह जानकारी भी दी।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मानसून पूर्व कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस अवसर पर मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े, उपमुख्यमंत्री संजय घाड़ी, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई नगर आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त, रेलवे, पुलिस, सीआईडीसीओ, एमएचएडीए, एमएमआरडीए, एसआरए, तटरक्षक बल, नौसेना, एनडीआरएफ और बेस्ट विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई नगर निगम और अन्य विभागों द्वारा की गई योजना मुंबईवासियों को राहत प्रदान करने में उपयोगी होगी और जिन क्षेत्रों में नालियों की सफाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वहां इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। बारिश में देरी से एजेंसियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। जल संग्रहण तालाबों और बाढ़ नियंत्रण द्वारों को चालू किया जाना चाहिए। बीईएसटी और एसटी को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की योजना बनानी चाहिए। नगर निगम को पेड़ गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। रेलवे को रेल पटरियों के नीचे की नालियों की ठीक से सफाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में पानी की उचित निकासी से उस क्षेत्र में जलजनित बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को अपने औषधालय में दवाओं का पर्याप्त भंडार रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि मेट्रो स्टेशनों में पानी जमा न हो।

एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और सेना हर समय हमारी मदद करते हैं। उपमुख्यमंत्री ने आपदा के समय मुंबईवासियों को राहत पहुंचाने के लिए इन सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की।

--आईएएनएस

एमएस/