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महाराष्ट्र: नासिक में युवती की चाकू मारकर हत्या, कुछ घंटे बाद पेड़ से लटका मिला आरोपी का शव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 09:52 AM
महाराष्ट्र: नासिक में युवती की चाकू मारकर हत्या, कुछ घंटे बाद पेड़ से लटका मिला आरोपी का शव

नासिक, 18 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक 20 वर्षीय युवती की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के कुछ घंटे बाद आरोपी का शव उसी इलाके में एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या के बाद आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, 26 वर्षीय साहिल अशोक लवारे ने शुक्रवार देर रात इंदिरानगर इलाके में एक मंदिर के पास वैष्णवी आवारे पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि उसने युवती पर कई बार चाकू से वार किए और उसका गला भी रेत दिया।

युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। गंभीर रूप से घायल वैष्णवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उसे चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी।

घटना के कुछ घंटे बाद शनिवार तड़के करीब तीन बजे इंदिरानगर स्थित जॉगिंग ट्रैक परिसर में एक पेड़ से साहिल का शव लटका हुआ मिला। पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या करने के बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वैष्णवी छात्रा थी और इंदिरानगर इलाके में पेइंग गेस्ट (पीजी) के रूप में रह रही थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले शुक्रवार शाम दोनों की मुलाकात हुई थी। शुरुआत में पुलिस को आशंका थी कि मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है।

हालांकि, आगे की जांच में पता चला कि साहिल लवारे और वैष्णवी आवारे पिछले करीब दो वर्षों से कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब वैष्णवी ने शादी करने से इनकार किया तो साहिल ने उस पर हमला कर दिया।

पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद साहिल इंदिरानगर के जॉगिंग ट्रैक परिसर पहुंचा, जहां उसने कथित तौर पर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना के पूरे घटनाक्रम तथा हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी