महाराष्ट्र के मंत्री ने विश्वविद्यालयों को परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का दिया निर्देश

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक को रोकने के प्रयास में, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार के ढांचे पर आधारित व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक आधिकारिक परिपत्र जारी करें जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीधे जवाबदेही तय की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाएं लीक-मुक्त हों।

यह निर्देश नीट और अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में हाल ही में हुई प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं के कारण देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। बढ़ती जन चिंता के जवाब में, राज्य सरकार ने कई नियामक कदम उठाए हैं। ये निर्णय मंत्री पाटिल द्वारा राज्य भर के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद घोषित किए गए।

बैठक में महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मंत्री पाटिल ने विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समान शैक्षणिक कैलेंडर अपनाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 और 2027-28 से चौथे वर्ष के ऑनर्स डिग्री कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना होगा।

छात्रों की शिकायतों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए, कुलपतियों और प्रो-कुलपतियों को कम से कम 50 छात्रों के समूह के साथ साप्ताहिक रूप से सीधे संवाद सत्र आयोजित करने होंगे, उन्होंने अपने निर्देश में कहा। संकाय, बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शैक्षिक संसाधनों को साझा करने की सुविधा के लिए कॉलेजों को समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, परीक्षा नियंत्रण विभागों के प्रमुखों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि वे अन्य राज्यों में नई नीति के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर सकें, सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है।

मुंबई विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों द्वारा विकसित मौजूदा क्लस्टर पाठ्यक्रमों से प्रेरणा लेते हुए, राज्य का उद्देश्य एक समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाला क्लस्टर पाठ्यक्रम तैयार करना है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को हर महीने कम से कम एक क्लस्टर पहल को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

इस बीच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्व-वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालयों के लिए अपने नियामक ढांचे में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विश्वविद्यालय-विशिष्ट अधिनियमों को एक एकीकृत विधायी ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया है। इस निर्णय के साथ, 5 फरवरी, 2021 का पिछला सरकारी संकल्प निरस्त हो गया है। भविष्य के संस्थान महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत संचालित होंगे।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रायोजक निकायों को 1 करोड़ रुपये के अप्रतिदेय शुल्क के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होगी। आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त होने के बाद, प्रायोजकों के पास अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष का समय होता है। प्रति वर्ष 50 लाख रुपये (प्रारंभिक प्रस्ताव शुल्क का 50 प्रतिशत) के शुल्क पर अधिकतम दो एक-वर्षीय विस्तार दिए जा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर एलओआई स्वतः रद्द हो जाएगा। विश्वविद्यालय के संविधान अधिनियम में किसी भी बाद के संशोधन या परिवर्तन के लिए 50 लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगेगा।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, स्व-वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर, तहसील/जिला मुख्यालयों में 15 एकड़ भूमि पर, बृहन्मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम की सीमाओं को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि के साथ-साथ 10 करोड़ रुपये के बंदोबस्ती कोष पर स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरों और ठाणे नगर निगम की सीमा में कम से कम 15,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र वाली एक स्वतंत्र इमारत अनिवार्य है। 15,000 वर्ग मीटर की इमारतें स्वयं के स्वामित्व में हो सकती हैं या कम से कम 30 वर्षों के लिए पट्टे पर ली जा सकती हैं, लेकिन भूमि हस्तांतरण अधिकार निषिद्ध हैं।

--आईएएनएस

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