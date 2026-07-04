महाराष्ट्र: जलगांव में केमिकल टैंकर में लगी भीषण आग, चालक और क्लीनर की मौत

जलगांव, 4 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पारोला-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे-6) पर स्थित सबगांव टोल प्लाजा के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ज्वलनशील केमिकल से भरा एक टैंकर दूसरी गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर के चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के तुरंत बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चूंकि टैंकर में ज्वलनशील रसायन भरा हुआ था, इसलिए आग तेजी से फैलने का खतरा पैदा हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। समय रहते आग बुझा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि यदि टैंकर में विस्फोट हो जाता तो आसपास का इलाका भी इसकी चपेट में आ सकता था।

ज्वलनशील केमिकल टैंकर में लगी आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। संभावित विस्फोट के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी।

हादसे और आग लगने के कारण नेशनल हाईवे-6 पर दोनों दिशाओं में यातायात करीब दो से तीन घंटे तक पूरी तरह प्रभावित रहा। लंबी दूरी तक वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकालने की व्यवस्था की। आग बुझने के बाद क्षतिग्रस्त टैंकर को सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया। क्रेन मशीन की सहायता से टैंकर को सड़क किनारे हटाया जा रहा है ताकि यातायात को पूरी तरह सामान्य किया जा सके।

--आईएएनएस

पीएसके