महाराष्ट्र: 22 जुलाई को हर साल मनाई जाएगी दिवंगत अजित पवार की जयंती

मुंबई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के नेता स्वर्गीय अजितदादा अनंतराव पवार की जयंती को साल 2026 में राष्ट्रवादियों और महान हस्तियों की ऑफिशियल जयंती प्रोग्राम में शामिल किया है।

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इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सीनियर नेता और फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल और सीनियर नेता और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लिखित रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपकर दिवंगत अजितदादा पवार की 22 जुलाई को मनाई जाने वाली जयंती को महाराष्ट्र के शासकीय कार्यालयों में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रपुरुषों एवं महान विभूतियों की जयंती कार्यक्रमों की आधिकारिक सूची में शामिल करने की मांग की।

इस क्रम में बुधवार को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे में 15 जुलाई को एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अजितदादा की पब्लिक सर्विस और महाराष्ट्र के विकास में उनके योगदान का सम्मान किया है।

सर्कुलर में दी गई जानकारी के मुताबिक, स्वर्गीय अजितदादा पवार की जयंती पूरे राज्य में 22 जुलाई, 2026 (बुधवार) को मनाई जाएगी। इस दिन, मंत्रालय समेत राज्य के सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिस दादा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा, सभी स्कूल और कॉलेजों में भी उनकी जयंती मनाई जाएगी।

डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में सभी सिस्टम में इस प्रोग्राम को ठीक से प्लान करें और लागू करें।

सभी सरकारी/सब-गवर्नमेंट ऑफिस को साल 2026 में नेशनल हीरो/महान लोगों की जयंती और नेशनल डे प्रोग्राम के ऑर्गनाइजेशन के बारे में 29 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 के गवर्नमेंट गैजेट में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन्फॉर्म कर दिया गया है। स्वर्गीय अजित अनंतराव पवार को साल 2026 में ऑर्गनाइज होने वाले जयंती प्रोग्राम में नया शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/