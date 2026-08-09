मेडिकल छात्रा की मौत पर आंध्र सरकार का फैसला, परिवार को मिलेंगे 20 लाख रुपए

अमरावती, 9 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को मेडिकल छात्रा के. प्रियंका के परिवार के लिए 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। 3 अगस्त को राजमहेंद्रवरम के एक मॉल में शराब के नशे में धुत एक युवक की कार ने उन्हें कुचल दिया था।

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मुख्यमंत्री ने मेडिकल छात्रा की मौत पर गहरा दुख जताया। छात्रा ने हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली।

युवा मेडिकल छात्रा की मौत को बेहद दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक होनहार युवा जीवन, जिसका भविष्य उज्ज्वल था... उसका इस तरह दुखद अंत होना बहुत पीड़ादायक है।

राजमहेंद्रवरम के एक मॉल में जब युवक की कार ने प्रियंका को टक्कर मारी, तो उन्हें गंभीर चोटें आईं। शुरू में उनका इलाज शहर के अस्पताल में हुआ और बाद में बेहतर इलाज के लिए उनके परिवार वाले उन्हें हैदराबाद ले गए।

मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा की और मामले की जानकारी लेने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) से बात की।

एसपी ने मुख्यमंत्री को बताया कि घटना के लिए ज़िम्मेदार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह की जान जाने पर चिंता जताते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पक्का करें कि आरोपी के खिलाफ कानून की उचित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रियंका के शोक-संतप्त परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें। उन्होंने परिवार को सरकार की ओर से लगातार मदद का भरोसा दिलाया और अधिकारियों से कहा कि वे इस मुश्किल समय में उन्हें हर संभव मदद दें।

प्रियंका के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक युवा मेडिकल छात्रा की मौत एक ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि डॉ. प्रियंका की मौत बहुत दुखद है। राजामहेंद्रवरम में नशे में धुत युवकों की तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कार की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्होंने कहा कि यह दिल तोड़ने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई, जिससे उनका वह भविष्य खत्म हो गया जिसमें वह एक डॉक्टर के तौर पर कई लोगों की सेवा करने वाली थीं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार यह पक्का करने के लिए कदम उठाएगी कि आरोपी, जिसकी लापरवाह ड्राइविंग ने एक कीमती जान ले ली, उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

सिकंदराबाद के केआईएमएस हॉस्पिटल में रविवार को डॉक्टर्स ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रियंका को मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

एमएस/