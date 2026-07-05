मुंबई: मानखुर्द इलाके में तीन मंजिला चॉल का हिस्सा गिरने से 6 की मौत, कई घायल

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में जारी भीषण बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां जनता नगर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे चॉल संख्या पांच में ग्राउंड प्लस तीन मंजिला संरचना की तीन झोपड़ीनुमा यूनिट्स अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बीएमसी ने इस हादसे की पुष्टी की है।

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घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एंबुलेस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार इमारत का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल पर फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है। हालांकि फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

जानकारी के अनुसार मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग-अगल इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के वजह से पेड़ गिरने या दूसरे कारणों से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही हैं। इस क्रम में रविवार शाम को भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह हादसा मुंबई के मानखुर्द इलाके में हुआ। यहां तेज बारिश के बीच इमारत गिर गई और कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर पटेल के अनुसार, लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। इन सभी को मृत घोषित कर दिया गया है। इनमें चार महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है।

--आईएएनएस

एमएस/