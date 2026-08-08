मुंबई : महानगर गैस कनेक्शन अपडेट के नाम पर 10 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में महानगर गैस कंपनी के नाम पर गैस बिल अपडेट करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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आरोपियों ने पीड़ित से मोबाइल पर संपर्क कर खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताया और बिल अपडेट करने के बहाने एक एपीके फाइल मोबाइल में डाउनलोड करवाया। फाइल डाउनलोड होने के बाद आरोपियों ने पीड़ित के बैंक खाते से करीब 9 लाख 98 हजार रुपए निकाल लिए।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और बैंक खातों की जानकारी के आधार पर दो आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयुष राजेश गुप्ता और अंकित संजय तिवारी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम हासिल की थी। वहीं, आए दिए होने वाले साइबर अपराध को लेकर दहिसर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि गैस बिल अपडेट या केवाईसी के नाम पर भेजी गई किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। इसी के साथ उन्होंने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी है।

मामले को लेकर गजानन राजमाने (पुलिस उपायुक्त, नॉर्थ जोन 3) ने बताया कि दहिसर पूर्व इलाके की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने उनको महानगर गैस कनेक्शन अपडेट करने के नाम पर एक एपीके फाइल भेजकर व्हाट्सएप कॉल किया था, जिसमें उनको बताया गया कि आपका महानगर गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऐसा न हो इसके लिए आपको अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे।

इसी के साथ आरोपियों ने उन्हें एक एपीके फाइल भेजकर डाउनलोड करने को कहा। इससे उनके बैंक डिटेल्स अरोपियों के पास चले गए और उन्होंने बैंक खाते से करीब 9 लाख 98 हजार रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ पुलिस की ओर से मामले की आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

उन्होंने बताया कि ये साइबर अपराधी मुख्य रूप से रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिकों को ही टारगेट करते हैं। इसके लिए वे लोगों को एक एपीके फाइल व्हाट्सएप पर भेजकर डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जिससे मोबाइल में मौजूद सारी जानकारी उनके पास चली जाती है और फिर वे साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देते हैं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम