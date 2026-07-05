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मुंबई में रेड अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश, कुर्ला टर्मिनस परिसर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 03:55 AM
मुंबई में रेड अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश, कुर्ला टर्मिनस परिसर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सबसे अधिक प्रभावित स्थानों में कुर्ला स्थित लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) रेलवे स्टेशन परिसर शामिल है, जहां भारी जलभराव के चलते यात्रियों और वाहन चालकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लगातार हो रही बारिश के प्रभाव को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और ठाणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने और सतर्क रहने की अपील की है।

4 जुलाई सुबह 8:30 बजे से 5 जुलाई सुबह 5:30 बजे तक दर्ज वर्षा के आंकड़ों के अनुसार, विखरोली में सबसे अधिक 253.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद राम मंदिर क्षेत्र में 252.5 मिमी, सांताक्रूज में 224.5 मिमी, भायखला में 172.5 मिमी, विद्याविहार में 169.0 मिमी, कोलाबा में 165.5 मिमी, सायन में 157.5 मिमी और चेंबूर में 136.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुंबई के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई।

लगातार बारिश का असर रेलवे सेवाओं पर भी देखने को मिला। लोकमान्य तिलक टर्मिनस परिसर में पानी भर जाने से यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में काफी परेशानी हुई। कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा।

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए भी अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं। कोंकण क्षेत्र और पुणे घाटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भूस्खलन की आशंका जताई गई है। वहीं, पुणे शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस