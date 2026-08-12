मुंबई में एक रिहायशी इमारत में लगी आग, एक शिशु समेत दो लोगों की मौत

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई के विले पार्ले पश्चिम में एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से एक शिशु सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए।

मुंबई दमकल विभाग के अनुसार, उन्हें मंगलवार रात करीब 10:00 बजे आग लगने की सूचना मिली। शुरू में आग को स्तर-1 माना गया था, लेकिन रात 10:16 बजे यह स्तर-2 में बदल गई। हालांकि, निरंतर प्रयासों के बाद, रात करीब 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

पुलिस विभाग के अधिकारी आरवी भोसले ने बताया, "रात करीब 10 बजे एक 11 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर स्थित एक आवासीय फ्लैट में आग लग गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक दमकलकर्मी भी घायल हो गया।"

उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए अन्य विशेष उपकरणों के साथ आठ दमकल गाड़ियां तैनात की गईं।

आरवी भोसले ने यह भी बताया कि आग इमारत की 11वीं मंजिल पर स्थित दो फ्लैटों में बिजली के तारों, एक एसी यूनिट और सोफा, बिस्तर, रसोई के सामान आदि सहित घरेलू सामानों में फैल गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, आग में कुल आठ लोग घायल हुए, जिनमें से छह को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो को कूपर अस्पताल ले जाया गया।

कूपर अस्पताल ने बताया कि दमकलकर्मी मनोज सोनावणे और एक अन्य घायल शिवम द्विवेदी का इलाज किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई।

इसके अतिरिक्त, नानावती अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, लाए गए छह लोगों में से दो को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चार अन्य की हालत स्थिर थी।

मृतकों की पहचान अबीर (2.5 वर्ष) और अंकिता (23 वर्ष) के रूप में हुई है। घायल पार्थ (32), हिरेन (64), यशस्वी और अभिषेक की हालत स्थिर है।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण अज्ञात है और यह पता लगाने के प्रयास जारी हैं कि आग इतनी तेजी से पूरे फर्श पर कैसे फैल गई। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

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