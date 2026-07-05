मुंबई में बारिश: पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत, मेयर ने सावधानी बरतने की सलाह दी

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में रविवार को हुई एक दुखद घटना में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक व्यक्ति पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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मेयर रितू तावड़े ने लोगों से अपील की कि वे खराब मौसम के दौरान घर के अंदर रहें और सावधानी बरतें।

अधिकारियों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को मुंबई, ठाणे और आसपास के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, क्योंकि इस इलाके में लगातार मॉनसून की बारिश हो रही थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कुर्ला इलाके में हुई इस घटना में 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने हाल ही में इलाके में एक दुकान खरीदी थी और उसके उद्घाटन की तैयारी के लिए वहां आए थे, तभी गिरते हुए पेड़ ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। यह दुखद घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

मेयर ने उनके लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।

शनिवार को हुई एक और दुखद घटना में मुंबई के आरे कॉलोनी इलाके में मोटरसाइकिल चलाते समय एक 18 साल के युवक की मौत हो गई, जब उस पर पेड़ की एक टहनी गिर गई। पुलिस ने बताया कि युवक बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये घटनाएं उस घटना के कुछ दिनों बाद हुई हैं जब 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी और चार अन्य बच्चे घायल हो गए थे, जब स्कूल से घर लौटते समय उनकी स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया था।

एक और घटना में, मुंबई में माहिम चर्च के पास सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए एक स्थानीय निवासी ने कहा कि घटना के समय बहुत तेज हवाएं चल रही थीं और भारी बारिश हो रही थी। उस समय हम दुकान के अंदर थे। जोर से गिरने की आवाज सुनकर मैं बाहर आया और देखा कि एक पेड़ गिर गया था।

उन्होंने कहा कि उस समय आस-पास कम लोग थे, इसलिए गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।

तेज बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में जलभराव की खबर है। इसे देखते हुए मेयर तावड़े ने मुंबई के लोगों से अपील की है कि वे जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें और पेड़ों से दूर रहें।

--आईएएनएस

एमएस/