मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत और 2 घायल

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई के कुर्ला (पश्चिम) में भारी बारिश के कारण बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। चिराग नगर में गौसिया चाल में भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। दो लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं। सूचना पर बीएमसी सहित बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लगे हुए हैं।

बीएमसी की ओर से बताया कि 12 अगस्त की सुबह कुर्ला (पश्चिम) के चिराग नगर में गौसिया चाल में भूस्खलन की खबर मिली। भूस्खलन के कारण चाल के पास बने 2-3 कमरों पर मलबा गिर गया। आशंका है कि छह से आठ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है और दमकल विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और बीएमसी के 50 कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया कि हादसा बुधवार की सुबह 4:32 बजे हुआ।

इस हादसे में अभी दो घायलों को मलबे से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। घायलों की पहचान सोहेल अंसारी (18 साल) और मोहम्मद अंसारी (14) के रूप में हुई है। वहीं, दो शव मलबे से बरामद हुए, जिन्हें राजावाड़ी अस्पताल भेजा गया। राजावाड़ी अस्पताल के सीएमओ डॉ. विशाल ने हादसे में साहिल अंसारी (28) और मोहम्मद समीर (14) को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, सूचना मिलते ही बीएमसी मेयर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अविनाश ढाकने ने भूस्खलन स्थल का दौरा किया।

डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया, "बारिश के कारण घाटकोपर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अशोकनगर इलाके में भूस्खलन हुआ है। अभी तक दो शव बरामद किए जा चुके हैं और बचाव अभियान जारी है। घटना स्थल पर बचाव दल की टीम मौजूद है।

बता दें कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार मुंबई में फिलहाल मानसूनी बारिश जारी रहेगी। विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

--आईएएनएस

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