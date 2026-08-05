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मुंबई : हमले की चेतावनी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट, शुरू की जांच

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 05, 2026, 08:22 AM
मुंबई : हमले की चेतावनी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट, शुरू की जांच

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी देने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

पुलिस ने पोस्ट का संज्ञान लिया और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने, इसके पीछे के व्यक्ति की पहचान करने और यह आकलन करने के लिए जांच शुरू की कि क्या संदेश से जुड़ा कोई विश्वसनीय खतरा था।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एस्ट्रो प्राशनाथ नामक एक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अगस्त 2026 के दौरान भारत को संभावित सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट में कहा गया था कि 9 अगस्त से 18 अगस्त 2026 के बीच की अवधि "अत्यंत संवेदनशील" हो सकती है और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक बड़े आतंकी हमले की संभावना जताई गई थी।

पोस्ट में लिखा था: “भारत को अगस्त 2026 के महीने में सतर्क रहना होगा… 9 से 18 अगस्त का समय बहुत खतरनाक है… पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बड़े आतंकवादी हमले संभव हैं।”

खबरों के मुताबिक, यह पोस्ट मुंबई पुलिस के संज्ञान में तब आई जब टीस्टार्क86 वी 1 हैंडल चलाने वाले एक अन्य एक्स यूजर ने पुलिस विभाग को टैग किया और चेतावनी संदेश को उजागर किया।

अलर्ट मिलने के बाद मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को पोस्ट के बारे में सूचित किया। अधिकारियों ने साइबर पुलिस टीमों की सहायता से संदेश के स्रोत, खाताधारक की पहचान और यह पता लगाने के लिए सामग्री की जांच शुरू कर दी है कि क्या दावे किसी वास्तविक जानकारी पर आधारित थे या दहशत फैलाने के उद्देश्य से किए गए थे।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और नागरिकों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें।

मुंबई पुलिस ने लोगों से शांत रहने और सुरक्षा संबंधी किसी भी घटनाक्रम के बारे में केवल अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की। ​​अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफवाहें फैलाना या बिना पुष्टि के दावे साझा करना जनता में अनावश्यक भय पैदा कर सकता है।

सोशल मीडिया पोस्ट की जांच फिलहाल जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने अभी तक किसी विशिष्ट खतरे की पुष्टि नहीं की है और पोस्ट से संबंधित सभी पहलुओं की पुष्टि करना जारी रखा है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस