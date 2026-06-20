ललितपुर को मिली मेडिकल कॉलेज-फार्मा पार्क की सौगात, योगी बोले-माफिया और परिवारवाद ने बुंदेलखंड को किया था बर्बाद

लखनऊ, 20 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद तथा माफियावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों ने बुंदेलखंड को वर्षों तक विकास से वंचित रखा, जबकि आज यही क्षेत्र निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि कभी उपेक्षा और बदहाली का प्रतीक रहा ललितपुर अब विकास और नवाचार की नई पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले यहां न पर्याप्त सड़कें थीं, न बिजली की व्यवस्था थी और न ही किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सपना बनी हुई थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट होती थी। अवैध खनन और माफियाओं के संरक्षण के कारण विकास की संभावनाएं बाधित रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार के अभाव में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा और विकास योजनाओं पर भी माफियाओं का कब्जा रहता था।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए पूरा प्रदेश नहीं, केवल सैफई ही परिवार था, जबकि कांग्रेस के लिए दिल्ली का एक परिवार ही देश बनकर रह गया था। उन्होंने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक सोच के कारण प्रदेश के हर जिले में माफियाओं को संरक्षण मिला, जिन्होंने अवैध खनन, वन कटान, गो-तस्करी और अवैध वसूली के जरिए जनता के अधिकारों का हनन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी, जबकि अटल आवासीय विद्यालय गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।

सीएम योगी ने घोषणा की कि लगभग डेढ़ हजार एकड़ क्षेत्र में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास के नए मानचित्र पर उभरेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के दतिया स्थित प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी के दर्शन और पूजा-अर्चना की। उन्होंने परिसर में स्थित वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक भी किया। दतिया हवाई पट्टी पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। दतिया से ललितपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने तुवन मंदिर में भी दर्शन-पूजन किया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

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