लखनऊ में शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान, भाजपा नेताओं ने किया हर बूथ तक ले जाने का संकल्प

लखनऊ, 9 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आवास से हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेताओं ने सरकार के इस अभियान पर प्रतिक्रिया दी।

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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "'हर घर तिरंगा' अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। आज 'काकोरी ट्रेन एक्शन डे' भी है और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही हमने पूरे राज्य में युवाओं में भारी उत्साह देखा है। आज लाखों युवा तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और इसे हर बूथ तक ले जाने का संकल्प लिया।"

मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, "आज हम पूरे देश में जश्न का माहौल देख रहे हैं। हमारे देश के युवा उत्साह से भरे हुए हैं। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की थी, आज हर घर और हर गली में तिरंगा लहरा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी तिरंगा लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। इस मौके पर मैं देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं।"

मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "तिरंगा ही हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करता है। जब वे तिरंगा देखते हैं, तो हमारे देश के युवा उत्साह से भर जाते हैं। आज लाखों युवा गर्व के साथ तिरंगा लेकर आगे आए हैं।"

'हर घर तिरंगा' अभियान पर भाजपा सांसद बृज लाल ने कहा, "यह आजादी का पर्व है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैंने भी अपने गांव में 1,000 तिरंगे भेजे हैं। देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक, हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा।"

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "देश में एक नया बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण बन गया है। कई जगहों पर 'कर्तव्य पथ' बनाए गए हैं और अब्दुल कलाम व कई अन्य हस्तियों के नाम पर कई चीजें बनाई गई हैं। तिरंगा यात्रा देश के प्रति समर्पण की भावना जगाती है और यह एक तरह से नई जागृति का त्योहार है।"

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। मुझे खुशी है कि आज मैं भी लखनऊ में इसका हिस्सा बन रही हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहां बड़ी संख्या में 'जेन जी' एकजुट हुए हैं।"

भाजपा एमएलसी राम चंद्र प्रधान ने कहा, "मैं इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों और भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिसका आयोजन हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है।"

भाजपा नेता पूजा पाल ने कहा, "मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर 'हर घर तिरंगा' अभियान का आयोजन किया है। कई वर्षों से वे लगातार देश के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।"

मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हम राष्ट्र के सम्मान में 'हर घर तिरंगा यात्रा' निकाल रहे हैं। बच्चे, बच्चियां, हम सभी और हमारे कार्यकर्ता इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। हर घर में तिरंगा भी फहराया जाएगा। हम प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों पर लगातार इसे आयोजित कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस