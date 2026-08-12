लोकसभा की सीटें 543 पर स्थिर कर देनी चाहिए, अन्यथा यह चीन की संसद जैसी हो जाएगी: चिदंबरम

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि लोकसभा की सीटों को 543 पर स्थिर कर देना चाहिए, अन्यथा यह चीन की संसद की तरह हो जाएगी।

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "लोकसभा को 543 पर फ्रीज किया जाना चाहिए। वरना यह चीन की संसद जैसी हो जाएगी। यह सदन नहीं, एक सार्वजनिक सभा बन जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु का मौजूदा हिस्सा 7.18 फीसदी है। इसलिए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों का कोटा भी फ्रीज किया जाना चाहिए। उन्हें परिवार नियोजन लागू करने की सजा नहीं दी जा सकती।"

चिदंबरम ने आगे कहा कि परिसीमन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने आगे कहा, "उस परिसीमन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। हमें क्यों दंडित किया जा रहा है? उन राज्यों को क्यों दंडित किया जा रहा है जिन्होंने ईमानदारी और सर्वसम्मति से परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया है?"

उन्होंने झारखंड में 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "झारखंड मुद्दे पर राहुल गांधी और मेरे समेत कई अन्य लोगों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। मैंने कहा था कि पुलिस और उनके राजनीतिक आकाओं पर शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं।"

इस बीच, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को रांची में लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोनों परीक्षाओं के उम्मीदवारों को लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने विरोध स्थल पर ठहरे छात्रों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की।

प्रदर्शनकारी ने कहा, "बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहां आए हैं। सुबह-सुबह बाबूलाल मरांडी यहां आए थे। बहुत सारी चर्चाएं हुईं और उन्होंने मीडिया के सामने छात्रों के बारे में बात की। इतने सारे लोग यहां बैठे हैं और उनकी सेहत बिगड़ रही है।"

--आईएएनएस

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