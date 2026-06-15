लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 16 जून को 'विकसित भारत युवा संसद 2026' का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्हें शासन और संसदीय कार्यप्रणाली की व्यावहारिक समझ प्रदान करना है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय चर्चा में शामिल करता है।

15 से 17 जून तक आयोजित होने वाला यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम पिछले संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करने और युवा नागरिकों को शासन और नीतिगत विचार-विमर्श की व्यावहारिक समझ प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

बयान में कहा गया कि सेंट्रल हॉल में लिए गए प्रस्ताव इन तीन दिनों से कहीं आगे तक गूंजेंगे, जो युवा नेताओं की एक पीढ़ी को विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेंगे।

यह कार्यक्रम तीन क्रमिक चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है: जिला नोडल राउंड, राज्य राउंड और राष्ट्रीय राउंड।

बयान में कहा गया कि चल रहे राष्ट्रीय राउंड में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि भव्य समापन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित होंगे।

राष्ट्रीय राउंड में उद्घाटन भाषण जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक टीम का एक प्रतिनिधि 'नारी शक्ति वंदन: समावेशिता को उत्प्रेरित करना और विकसित भारत 2047' विषय पर सदन को तीन-तीन मिनट तक संबोधित करेगा।

एक प्रश्न-काल भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें टीमों को प्रश्न पूछने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा—प्रश्न पूछने के लिए 3 मिनट, उत्तर देने के लिए 3 मिनट—जिसका उद्देश्य सामूहिक संकल्प तैयार करना है।

'मास्टरक्लास' गतिविधि के अंतर्गत, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भाषण कला और सार्वजनिक भाषण पर एक मास्टरक्लास आयोजित करेंगे, जिससे भाग लेने वाले युवाओं के नेतृत्व कौशल को निखारा जा सके।

बयान में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय के सुनियोजित दौरे के माध्यम से भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत और नेतृत्व की परंपरा का भी अवलोकन करेंगे।

इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के नए संसद भवन का भ्रमण प्रतिभागियों को देश के लोकतंत्र के केंद्र से सीधा जुड़ाव प्रदान करेगा।

17 जून को अंतिम दिन, युवा प्रतिभागियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने वाले विकसित भारत युवा संसद 2026 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

--आईएएनएस

एमएस/