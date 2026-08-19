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भारत समाचार

रात में सीएम योगी से मिलते हैं अखिलेश और शिवपाल यादव, दिन में करते है भाजपा की आलोचनाः ओपी राजभर

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रात

लखनऊ, 19 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट सहित विभिन्न मुद्दों पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी।

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी समेत 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इसके लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जिम्मेदार हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आजम खान जिंदा रहें। ये वही लोग हैं, जो रात में योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और दिन में भाजपा की आलोचना करते हैं। रात में वे उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ है और इन चीजों की जांच कराने के लिए कहते हैं और फिर सुबह छापेमारी शुरू हो जाती है। इस घटना के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं।"

यूपी-जापान निवेश सम्मेलन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "चाहे योगी हों या मोदी, हम हमेशा राज्य और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार देने और यह पक्का करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को खाद, बीज, पानी और सभी जरूरी सुविधाएं मिलें। 21 अगस्त को जापान से एक टीम भी लखनऊ आ रही है, क्योंकि 21 अगस्त को लखनऊ में 'अतिथि भोज' भी है। सभी को रुकना होगा और उनसे मिलना होगा।"

मंत्री संजय निषाद के ओबीसी आरक्षण बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "हाई कोर्ट ने कहा था कि 27 फीसदी आरक्षण का फायदा 12 जातियां उठा रही थीं, जबकि बाकी जातियों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। आरक्षण का फायदा उनके बीच बांटा जाना चाहिए। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि आरक्षण का फायदा 'क्रीमी लेयर' को नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए। इसलिए, निश्चित रूप से देश और राज्य में उन लोगों को आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो सामाजिक पायदान में सबसे नीचे हैं और कतार में सबसे आखिर में खड़े हैं।"

अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "उनका गठबंधन ही कह रहा है कि अगर उन्हें 201 सीटें दी गईं, तो वे साथ रहेंगे वरना, वे साथ नहीं रहेंगे।"

राजभर ने कहा, "हमारी कोशिश है कि पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर मान्यता मिले, जिसके लिए 13 सीटों की जरूरत होती है। हम यह बात नेतृत्व के सामने रखेंगे और नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, हम उसी के अनुसार काम करेंगे।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस