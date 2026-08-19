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खेल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: ध्रुव-तनिषा ने मिक्स्ड डबल्स राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई

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बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो की भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने बुधवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में मकाओ के लियोंग इओक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। 15वीं सीड वाली भारतीय जोड़ी ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21-11, 21-11 से जीत दर्ज की।

ध्रुव और तनिषा मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भारत के बचे हुए प्रतिनिधि हैं। इससे पहले रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ी को कनाडा के जोनाथन बिंग त्सान लाई और क्रिस्टल लाई के खिलाफ 22-20, 19-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा था।

आशिथ सूर्या और अमृता प्रमुथेश भी तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमन बेकटास के खिलाफ करीबी मुकाबले के बाद 21-16, 29-30, 22-24 से हारकर बाहर हो गए।

ध्रुव और तनीषा, जो अपनी दूसरी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं, अब तीसरे राउंड में भारत की मिक्स्ड डबल्स उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे। यह जोड़ी पेरिस में 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी। तीसरे राउंड में ध्रुव और तनीषा का मुकाबला छठी सीड वाली चीनी जोड़ी गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से होगा।

तनीषा और ध्रुव इससे पहले 2023 ओडिशा मास्टर्स गोल्ड जीत चुके हैं और 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। वे मई 2025 में वर्ल्ड नंबर 15 पर भी रहे। यह मिक्स्ड डबल्स जोड़ी के तौर पर उनकी सबसे ऊंची रैंकिंग है।

बाद में, महिला एकल में पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु कनाडा की वेन यू झांग से खेलेंगी, जबकि उन्नति हुड्डा महिला एकल ड्रॉ में कनाडा की 13वीं सीड मिशेल ली से भिड़ेंगी।

लक्ष्य सेन पुरुष एकल राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के गैरेट टैन से भिड़ेंगे। आयुष शेट्टी का अगला मुकाबला श्रीलंका के डुमिंडू अबेविक्रमा से होगा।

पुरुष डबल्स जोड़ी एम.आर. अर्जुन और हरिहरन अम्साकारुनन का सामना कोरिया के 15वीं सीड कांग मिन ह्युक और की डोंग जू से होगा।

इससे पहले, भारत की शीर्ष महिला डबल्स जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली ने दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वीं सीड एलिसन ली और लॉरेन लैम को हराया।

--आईएएनएस

पीएके