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खेल

सिनसिनाटी ओपन: ब्रैंडन नाकाशिमा और फेलिक्स ऑगर चौथे राउंड में पहुंचे

The HawkT
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(Updated )
सिनसिनाटी

सिनसिनाटी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रैंडन नाकाशिमा ने डेनियल मेदवेदेव को 6-7(3), 7-6(4), 6-1 से हराकर सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। नाकाशिमा ने 2 घंटे 51 मिनट तक चले मैच में जीत हासिल की।

अमेरिकी नाकाशिमा दूसरे सेट में सर्व करते समय 4-5 पर 0/40 से पीछे चल रहे थे। उन पर हार का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन, उन्होंने शांत बॉलस्ट्राइकिंग और निडर रवैये से जवाब दिया, और सिनसिनाटी के पूर्व चैंपियन मेदवेदेव के खिलाफ खेल की गति को पूरी तरह से बदल दिया।

नाकाशिमा का अगले दौर में नूनो बोर्गेस से सामना होगा। बोर्गेस ने 13वें सीड खिलाड़ी एंड्री रुबलेव के खिलाफ पांच मैचों की एटीपी हेड-टू-हेड हार का सिलसिला खत्म करते हुए 6-3, 6-4 से जीत हासिल करते हुए छठी बार मास्टर्स 1000 के चौथे राउंड में पहुंचे हैं।

एक अन्य मुकाबले में, फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे ने जुआन मैनुअल सेरुंडोलो को 7-5, 6-1 से हराकर एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के चौथे राउंड में जगह बनाई। वह अब पिछले छह सालों में सिनसिनाटी में कम से कम पांच बार चौथे राउंड में पहुंच चुके हैं। उनका अगला मुकाबला 2024 के फाइनलिस्ट फ्रांसेस टियाफो से होगा, जिन्होंने अपने साथी अमेरिकी और अच्छे दोस्त लर्नर टिएन को दो घंटे, नौ मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 4-6, 6-4 से हराया।

ओहायो में दूसरी तरफ, टेलर फ्रिट्ज ने उभरते हुए स्पेन के डेनियल मेरिडा के खिलाफ 6-3, 6-4 से जीत के साथ अमेरिकी धरती पर अपनी जीत का सिलसिला सात मैचों तक बढ़ाया। 28 साल के टेलर, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन में एटीपी 500 इवेंट में ट्रॉफी उठाई थी, अब पिछले पांच सालों में चौथी बार सिनसिनाटी में राउंड ऑफ 16 में पहुंचे हैं।

उनका अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई क्वालीफायर क्रिस्टोफर ओ'कोनेल से होगा।

पुर्तगाली क्वालीफायर फारिया, जिन्होंने दूसरे राउंड में बेन शेल्टन को चौंका दिया था, ने मंगलवार को सिनसिनाटी में एक और यादगार जीत हासिल की। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने एडम वाल्टन को 4-6, 6-4, 7-6 (3) से हराकर पहली बार मास्टर्स 1000 इवेंट के चौथे दौर में प्रवेश किया।

--आईएएनएस

पीएके