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भारत समाचार

कोटा में नीट की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की छात्रा की मौत, जांच जारी

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(Updated )
कोटा

कोटा, 26 अगस्त (आईएएनएस)। एक दुखद घटना में, राजस्थान के कोटा जिले में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की तैयारी कर रही 20 साल की छात्रा की मौत हो गई।

मृतक छात्रा की पहचान खुशबू पटेल के तौर पर हुई है। वह कुन्हाड़ी इलाके में एक किराए के फ्लैट में मृत पाई गईं। खुशबू कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अपनी छोटी बहन के साथ रह रही थीं।

कोटा पुलिस के अनुसार, नीट की तैयारी कर रही खुशबू मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली थीं और वह 2023 में अपनी छोटी बहन खुशी के साथ पढ़ाई के लिए कोटा आई थीं।

दोनों बहनें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं, जहां खुशबू नीट की तैयारी कर रही थीं, वहीं उनकी छोटी बहन जेईई की तैयारी कर रही थीं।

दोनों बहनें कोटा में साथ रह रही थीं और नियमित रूप से कोचिंग क्लास जा रही थीं। बताया जाता है कि वे इस साल जुलाई में लैंडमार्क सिटी इलाके में एक किराए के फ्लैट में रहने लगी थीं।

बड़ी बहन खुशबू द्वारा आत्महत्या करने का मामला तब सामने आया जब खुशी अपनी कोचिंग क्लास से सामान्य रूप से फ्लैट लौटीं।

जब बहन के बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया, तो छोटी बहन कमरे के अंदर गई और अपनी बहन को बेसुध हालत में पाया।

सदमे में डूबी युवती ने तुरंत मदद मांगी और पुलिस को सूचना दी। कुन्हाड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खुशबू को एमबीएस अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

छतरपुर में उसके परिवार को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है और उनके जल्द ही कोटा पहुंचने की उम्मीद है।

दोनों लड़कियों के परिवार के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।

अभी तक मौत का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है, और पुलिस लड़की की मौत से जुड़े हालातों की जांच कर रही है और घटनास्थल से जानकारी जुटा रही है।

खुशबू की छोटी बहन और आसपास के अन्य लोगों से भी लड़की की मौत के बारे में पूछताछ की जा रही है।

पोस्टमार्टम और मामले की आगे की जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/