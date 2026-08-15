कोटा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, मंत्री मदन दिलावर ने किया ध्वजारोहण

कोटा, 15 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को कोटा के नयापुरा स्थित महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ पूरे स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया।

ध्वजारोहण के बाद मंत्री मदन दिलावर ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली। विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासन और कदमताल के साथ मार्च-पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह में पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों की टुकड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष को भी याद किया गया।

समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान रहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा, सामाजिक सेवा, प्रशासन, खेल, कला-संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 72 लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण आज देश स्वतंत्र वातावरण में आगे बढ़ रहा है। नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के मूल्यों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राजस्थान में मनाया जा रहा है। देश के चप्पे-चप्पे पर तिरंगा फहरा रहा है। यह अभियान आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस के आसपास (जैसे 9 से 17 अगस्त के बीच) मनाया जाता है। हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि भारत की एकता और गर्व का प्रतीक है।

समारोह के दौरान पूरे स्टेडियम में तिरंगे के रंगों और देशभक्ति के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। जिला स्तरीय आयोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 72 लोगों का सम्मान कर प्रशासन ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के जरिए हर घर तिरंगा अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई।

--आईएएनएस

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