कोणार्क मंदिर में अक्टूबर से शुरू होगा टनल खुदाई का काम, एएसआई-आईआईटी ने मेटल फ्रेम और सुरक्षा का किया निरीक्षण

पुरी, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा के सुप्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में एएसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और रीजनल डायरेक्टर डॉ. मिलन कुमार चौले ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि एएसआई एडीजी जान्हवी शर्मा और कोर कमेटी ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कंजर्वेशन के काम और टनल की खुदाई के लिए प्रस्तावित मेटल फ्रेम की समीक्षा भी की। सुरक्षा और मौसम के जांच के बाद अक्टूबर के आसपास काम शुरू होने की उम्मीद है।

इस दौरान एएसआई सुपरिटेंडेंट मिलन कुमार चौले भी उनके साथ थे। उन्होंने साइट के हर पहलू को डिटेल में समझाया। इंस्पेक्शन के दौरान पूरी एएसआई टीम भी मौजूद थी। टीम ने हर जगह का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, हर स्ट्रक्चर और फीचर को ध्यान से देखा और डॉक्यूमेंटेशन के लिए तस्वीरें लीं।

एडीजी ने ब्लूप्रिंट के रेफरेंस में चल रहे कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के काम का भी रिव्यू किया और देखा कि काम कैसे किया जा रहा है। उन्होंने चल रहे काम का इंस्पेक्शन करने और स्ट्रक्चर की कंडीशन का असेसमेंट करने के लिए कोणार्क एंट्रेंस हॉल के ऊपरी हिस्से का भी दौरा किया।

डॉ. मिलन कुमार चौले ने कहा, "बहुत सारा काम चल रहा है। एडीजी और कोर कमेटी के सदस्य साइट पर गए और टनल को सुरक्षित करने के लिए लगाए जाने वाले मेटल फ्रेम के डिजाइन का निरीक्षण किया, जिसकी हम खुदाई करने की योजना बना रहे हैं। काम कई महीने पहले शुरू हुआ था और अब अगस्त आ गया है। मैं जून में यहां आया था।”

उन्होंने आगे कहा, “ऐसी कई चीजें हैं जो हमेशा सभी को दिखाई नहीं देती हैं। आईआईटी हमारा कंसल्टेंट है और उन्होंने स्ट्रक्चर में बनने वाले स्ट्रेस का आकलन करने और यह तय करने के लिए 2डी और 3डी डिजाइन तैयार किए हैं कि उन्हें कैसे मॉनिटर करने की जरूरत है। एक बार जब हम काम शुरू करेंगे तो हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, इसलिए हमें सुरक्षा पहलुओं को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा। आईआईटी ने अब हमें लगभग 2 मीटर बाई 2.3 मीटर का एक हिस्सा काटने की अनुमति दी है, जिसकी मोटाई लगभग 60-70 सेंटीमीटर है। हम अब वही काम करेंगे।"

उन्होंने कहा कि हमने सुरंग के काम के लिए एक और प्रस्ताव भी जमा किया है, जिसे उन्होंने जरूरी बताया है। एक बार वह पूरा हो जाए तो उसके बाद गणना करनी होगी। हमें नहीं पता कि वे वह गणना कब देंगे, और हम उन्हें तुरंत देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गणना गलत हुई तो पूरा आकलन ही गलत हो जाएगा, इसलिए हमें उनके गणना देने का इंतजार करना होगा। हमें मौसम की स्थिति, यानी बारिश का भी इंतज़ार करना होगा। इन सबको मिलाकर देखें तो मोटे तौर पर हम अक्टूबर से काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

एएसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और रीजनल डायरेक्टर ने टेस्टिंग सामग्री को लेकर कहा, "जिन्होंने इस पर काम किया था, खासकर ब्रिटिश इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने भराई के लिए समुद्री रेत का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने नदी की रेत का इस्तेमाल किया था, क्योंकि नदी की रेत इस्तेमाल की गई थी, इसलिए संरचना की स्थिति अभी भी काफी अच्छी है। अगर समुद्री रेत का इस्तेमाल किया गया होता तो पत्थरों पर सफेदी आ जाती और वे बहुत जल्दी खराब हो जाते। नदी की रेत का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए संरचना काफी स्थिर है और अभी भी अच्छी स्थिति में है।"

ब्लूप्रिंट की तैयारी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, "हम जो भी करते हैं उस पर कोर कमेटी के सभी सदस्य हर पहलू से चर्चा करते हैं। चर्चा का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है, उसके बाद डीजी से मंजूरी ली जाती है, और फिर काम को आगे बढ़ाया जाता है। दो विशेषज्ञ इतने कम समय में शारीरिक रूप से नहीं आ सके, इसलिए हमने उन्हें ऑनलाइन शामिल किया और उनके साथ चर्चा की। बाकी हम सब आज स्थल पर आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैठक में स्थल की हर चीज का सही आकलन नहीं हो पाता। कल हमने ऑफिस में बैठक की थी, और आज हम जमीनी निरीक्षण के लिए स्थल पर आए हैं।"

टीम के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि टीम का नेतृत्व एडीजी अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं। कोर कमेटी में अशोक बसत हैं, जो एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं; लोकनाथ बेहरा, जो एक प्रसिद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं; आईआईटी चेन्नई से मेनन; और आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर दीप्ति रंजन साहू भी शामिल हैं। कमेटी में पुरातत्वविद् भी हैं। ओडिशा के दो-तीन पुरातत्वविद् इससे जुड़े हुए हैं। इसमें एएसआई सेवानिवृत्त दो अधिकारी भी हैं। एक एएसआई से और दूसरे राज्य पुरातत्व विभाग सेवानिवृत्त हैं और उत्कल विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर भी हैं।

उन्होंने कहा कि आज हमने मुख्य रूप से जो मेटल फ्रेम आया है उसका निरीक्षण किया। हमने उसकी मजबूती और टिकाऊपन की जांच की है कि क्या इसे प्रस्तावित काम के लिए लगाया जा सकता है, और क्या सुधारों की जरूरत हो सकती है। ये कुछ मुद्दे थे जिन पर हमने कल चर्चा की थी और आज हम उनका भौतिक निरीक्षण और आकलन करने के लिए स्थल पर आए हैं।

--आईएएनएस

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