स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान तृणमूल युवा नेता पर अंडे फेंके गए

कोलकाता, 15 अगस्त (आईएएनएस)। शनिवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट से संबद्ध तृणमूल कांग्रेस की युवा नेता उपासना चौधरी पर अंडे फेंके गए। यह घटना कोलकाता के आशुतोष कॉलेज में घटी।

तृणमूल नेता ने 'अंडे फेंकने' की घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया और आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में बाहरी लोग कॉलेज में घुसकर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। उपासना ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने उन पर हमला किया।

शनिवार सुबह तृणमूल युवा नेता और अन्य लोग कोलकाता के आशुतोष कॉलेज गए थे। वह तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) की अध्यक्ष भी हैं। वे आशुतोष कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराने गए थे। हालांकि, कॉलेज का पहचान पत्र न होने के कारण उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया।

सुरक्षा के प्रभारी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कॉलेज के सामने इकट्ठा होने से रोक दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। इसी दौरान तृणमूल नेता उपासना चौधरी पर उनके सिर और शरीर पर अंडे फेंके गए।

उस घटना के बाद तनाव कई गुना बढ़ गया। उपासना ने फेसबुक लाइव पर आकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज में बाहरी लोग मौजूद थे।

उपासना ने कहा कि पुलिस ने उन्हें (तृणमूल कांग्रेस नेताओं को) कुछ नहीं बताया, उन्होंने उनके पहचान पत्र तक नहीं देखे! लेकिन जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराने कॉलेज गए, तो हमें 'बाहरी' करार दिया गया। भाजपा और एबीवीपी सदस्यों ने हम पर अंडे फेंके।

उन्होंने पुलिस पर हमलावरों की मदद करने और कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, भाजपा और एबीवीपी ने इस आरोप का खंडन किया है।

आशुतोष कॉलेज में एक एबीवीपी सदस्य ने कहा कि उपासना चौधरी जनता के गुस्से का शिकार हुई हैं। जो लोग तृणमूल कांग्रेस से नाखुश हैं, उन्होंने अपना गुस्सा उन पर निकाला।

हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, तो तृणमूल कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेताओं, पूर्व मंत्रियों और पार्षदों को पुलिस ने जबरन वसूली, मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया।

अधिकतर मामलों में जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस की सुरक्षा में ले जाया जा रहा था, तब क्रोधित लोगों ने उन पर अंडे फेंके।

कई मौकों पर गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंकते हुए लोगों ने 'चोर' के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंकने की इस घटना को 'अंडा थेरेपी' बताया है।

--आईएएनएस

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