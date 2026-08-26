पश्चिम बंगाल: कोलकाता की दुकान में डकैती, एक आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता की एक दुकान में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसे लेकर पुलिस ने बुधवार को बताया कि पिछले हफ्ते कोलकाता में गद्दे की एक दुकान से 1.3 करोड़ रुपए की लूट के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस घटना के पीछे राजस्थान का एक गिरोह है।

डकैती मामले में पुलिस ने मंगलवार को ललित मुंद्रा नाम के एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने उसे हावड़ा जिले के साल्किया से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि मुंद्रा ने डकैतों के लिए 'टिपर' (सूचना देने वाले) का काम किया था और उन्हें राजस्थान से बुलाया था।

कोलकाता पुलिस की टीम अब डकैतों की तलाश में राजस्थान के बीकानेर जा रही है। वहीं, डकैती के बाद गद्दे की दुकान के तीन कर्मचारी लापता हो गए। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को और भी बातें पता चलीं, जिनसे संकेत मिलता है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में गद्दे के मालिक की दूसरी दुकानों पर भी ऐसी ही डकैतियां हुई थीं।

उन राज्यों में कई करोड़ रुपए की डकैती की शिकायतें दर्ज की गई हैं। बता दें कि पिछले वर्ष मई में कोलकाता के सर्वे पार्क में गद्दे के मालिक के एक और ऑफिस में भी डकैती हुई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मालिक के परिचित लोग बार-बार डकैती में शामिल रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि पिछले बुधवार को तीन डकैत कोलकाता के पोस्टा इलाके में कॉटन स्ट्रीट पर स्थित एक गद्दे की दुकान में घुसे। चेहरों पर तौलिया लपेटे हुए, उन्होंने रिवॉल्वर दिखाई और कर्मचारियों से 1.3 करोड़ रुपए लूटकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति डकैतों को दुकान तक ले जाते हुए दिखा।

डकैती के दौरान वह पास की एक दुकान में बैठकर चाय पीते और फोन पर बात करते हुए देखा गया। कुछ देर बाद डकैत दुकान से निकले और वह उनके पीछे-पीछे चला गया।

इस सबूत के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान हवाला ऑपरेटर ललित मुंद्रा के तौर पर की। मंगलवार को पुलिस ने साल्किया में उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद वे हावड़ा स्टेशन पहुंचे, जहां पता चला कि वह गुजरात जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका था। ट्रेन छूटने से 20 मिनट पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान मुंद्रा ने दावा किया कि 1.3 करोड़ रुपए हवाला के थे। पुलिस ने बताया कि डकैती के बाद डकैत हावड़ा स्टेशन से मध्य प्रदेश भाग गए थे। उनके घर बीकानेर में हैं, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि मिली जानकारी के आधार पर वे राजस्थान में भी तलाशी लेंगे।

--आईएएनएस

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